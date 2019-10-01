İBB’nin ihtiyaç fazlası araçları için 13 soruluk araştırma

İBB'deki israf tartışmalarının odağındaki kiralık araçlarla ilgili inceleme yapmak üzere kurulan araştırma komisyonu 3. toplantısını yaptı. Seslerin yükseldiği gergin geçen ikinci toplantının ardından 3. kez bir araya gelen AKP, CHP ve İyi Partili meclis üyelerinden oluşan komisyon İBB'nin ilgili birimlerine sorulacak soruları oyladı. Toplam 13 sorunun 8'i oybirliği ile 5'i oy çokluğu ile kabul edilerek İBB Başkanlığı, İştirakler Daire Başkanlığı, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, İETT ve İSKİ'ye gönderildi. Sorular arasında gerginlik sebebi olan iki seçim arasında iade edilen 517 araçla ilgili konu da yer aldı. Soru “İBB Başkanı'nın kamuoyuna yansıyan beyanlarında iddia edildiği gibi 31 Mart-23 Haziran tarihleri arasında İBB tarafından araç iadesi yapılmış mıdır? Yapılmış ise kaç araç hangi gerekçelerle iade edilmiştir? İade var ise bu araçların çalıştığı birimler, plakaları, marka, model ve ne amaçla çalıştıklarına ilişkin bilgi ve belgelerin dayanaklarıyla birlikte komisyonumuza gönderilmesini rica ederiz” şeklinde listede yer aldı.

İSİMLER ÇIKARILSIN

Komisyon toplantısının ardından basına açıklama yapıldı. İyi Partili Meclis Üyesi Dr. Suat Sarı, sorularda yer alan “İBB Başkanı'nın kamuoyuna yansıyan beyanlarında iddia edildiği gibi” ve “İBB Sözcüsü Murat Ongun'un kurum tarafından iptal edildiğini ileri sürdüğü” ibarelerinin teknik ve etik olmadığı için çıkarılmasını istedi. Ancak sorular değiştirilmedi.

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3 SORU REDDEDİLDİ

CHP'li Meclis Üyesi İnan Güney de 3 sorunun listeye konulmadığını açıkladı. Güney listeye alınmayan soruları şöyle sıraladı:

“Yenikapı’ya çekilen araçlardan dolayı hizmetlerin aksadığı iddia edilmişti. 153 Beyaz masaya gelen şikayetler var mı? İade edilen araçlar sayesinde İBB ne kadar tasarruf etti? AKP'li arkadaşlar ile üzerinde mutabık kaldığımız ‘24 Haziran’da İBB'de toplam kaç aracı vardı' sorusu vardı, destek verdik. Ancak onlar bizim bu soruya ‘31 Mart’ta İBB'nin kaç aracı vardı' şeklinde ekleme yapılması talebimizi reddettiler” dedi.

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AKP'Lİ BAŞKAN: KAPIYI ÇARPMADIM

Araştırma Komisyonu'nun başkanı AKP'li Serkan Duran da bir önceki komisyon toplantısında çıkan gerginlikle ilgili açıklama yaptı. Duran “Ne kapıyı çarptım, ne kavga ettim. Tartışma oldu ama nedeni iki seçim arası iade edilen araçlar değildi. Usul tartışması yüzünden gerginlik çıktı. Sonra sarılıp anlaştık ve toplantımıza devam ettik” dedi. Duran, reddedilen 3 sorunun da mükerrer olmaması için listeye konulmadığını benzer içerikte soruların listede olduğunu söyledi.

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HANGİ SORULAR YER ALDI?

1.24 Haziran 2019 tarihi itibariyle belediyemiz, bağlı kuruluşlar ve iştirakler dahil olmak üzere tüm birimlerin mülkiyetinde olan ve kiralanan kaç adet araç bulunmaktadır? Markası, modeli, plakası ve hangi maksatla hangi birimler kullanmaktadır?

2. 5 Eylül 2019 tarihinde Yenikapı'daki alana getirilen araçların bir kısmının kamuoyuna açıklanacağı Pazar gününü beklemeden ara süreçte kurumuna geri çekildiği doğru mudur?

3. Yenikapı'daki alana gelen bütün araçların markası, modeli, plakası, hangi birimlerden geldiği ve işlevi nedir?

4. Yenikapı'daki alana gelen araçlar alandan geri çekildikten sonra tekrar hizmet aracı olarak ilgili birimlerde ihtiyaca binaen kullanılmış mıdır?

5. Yenikapı'da kiralanan araçlardan kiralandığı firmaya iade edilenlerin yerine aynı firmadan yeni araç alınmış mıdır?

6. Hizmet fazlası araç varlığı iddiasının olduğu kurumumuzda 24 Temmuz 2019 tarihinde İSKİ'ye 990 adet araç kiralanması için neden ihale yapılmıştır?

7. İSKİ tarafından 24 Temmuz 2019 tarihinde yapılan araç ihalesinde araç başına düşen aylık maliyet nedir?

8. İBB Başkanı'nın kamuoyuna yansıyan beyanlarında iddia edildiği gibi 31 Mart-23 Haziran tarihleri arasında İBB tarafından araç iadesi yapılmış mıdır? Yapılmış ise kaç araç hangi gerekçelerle iade edilmiştir? İade var ise bu araçların çalıştığı birimler, plakaları, marka, model ve ne amaçla çalıştıklarına ilişkin bilgi ve belgelerin dayanaklarıyla birlikte komisyonumuza gönderilmesini rica ederiz.

9. Yenikapı'daki alanda yer alan araçların içerisinde kaç adet makam aracı bulunmaktadır?

10. Yenikapı'daki araçların içerisinde özel kaleme ait kaç araç bulunmaktadır?

11. Yenikapı'daki araçların içerisinde belediye tarafından kiralanan araçlar haricinde belediyeye iş yapan müteahhit firmalara ait araçlar da bulunmakta mıdır?

12. Belediye sözcüsü Murat Ongun'un kurum tarafından iptal edildiğini ileri sürdüğü İETT araç kiralama ihalesinin iptal sebebi nedir?

13. 23 Haziran sonrası belediye, bağlı kuruluş ve iştiraklerinde kaç adet araç kiralanması amacıyla ihale yapılmıştır? İhalenin bedeli, araçların marka, model ve plakaları nedir?

NE OLMUŞTU?

Yenikapı'da günlerce sergilenen ve ihtiyaç fazlası olduğu tespit edilen 730 araç 8 Eylül günü kiralandığı şirkete iade edilmeye başlanmıştı. İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut, Yenikapı'da 730 araç toplandığını, iki seçim arasında da 517 kiralık aracın iade edildiğini tespit ettiklerini açıklayarak toplam 1247 aracın ihtiyaç fazlası olduğu için sistem çıkarıldığını duyurmuştu. İki seçim arası iade edilen 524 aracın 104'ünün lüks sınıfta olduğu ortaya çıkmıştı. Yenikapı'daki “israf sergisi” İBB Meclisi'nde de tartışılmış ve sonunda oybirliği ile bu konuda bir araştırma komisyonu kurulması kararlaştırılmıştı. Araştırma komisyonu; mevcut Ulaştırma ve Trafik Komisyonu ile Kent Ekonomisi Komisyonu üyelerinden oluşturuldu.10 AKP'li, 4 CHP'li, 2 İyi Partili olmak üzere 16 üyeden oluşan komisyonun 27 Eylül Cuma günü gerçekleştirilen toplantısında AKP'li Meclis Üyesi Serkan Duran ile CHP'li Meclis Üyesi Ali Haydar Kahraman arasında yaşanan sözlü gerginlik İBB koridorlarına kadar taşmıştı.