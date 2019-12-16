İBB’nin kiralık araç ihalesi canlı yayınlandı! İhalede geçerli teklif veren çıkmadı

İBB Destek Hizmetleri Hizmetleri Müdürlüğü, ‘2020 yılı kiralık araç ihalesi'ni bugün Bakırköy'deki İBB ek hizmet binasında gerçekleştirdi. İhale canlı olarak da yayınlandı.

İhale komisyonuna İBB Satın Alma Daire Başkanı Arif Gürkan Alpay başkanlık yaptı. İBB tarafından yaklaşık maliyet 170 milyon 384 bin 788 lira olarak belirlendi. 565 sürücü ve 1.826 adet araç kiralamak üzere açık ihale usulü ile düzenlenen ihaleye 2 teklif sunuldu.

İhaleye Adana merkezli Ağaoğlu Danışmanlık İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi 141 milyon 277 bin 790 TL, Ankaralı firma Taksim Taahhüt Limited Şirketi 110 milyon 737 bin 819 TL teklif sundu.

GEÇERLİ TEKLİF YOK

İhale komisyonuna başkanlık yapan İBB Satın Alma Daire Başkanı Arif Gürkan Alpay, iki teklifin de geçerliliği bulunmadığını, geçici teminat mektupları ve diğer bazı belgelerin eksik olduğunu belirterek ihaleyi sonlandırdı.

İBB'nin önümüzdeki günlerde tekrar ihale tarihi belirlemesi bekleniyor.

2019 İHALESİNİ ALBAYRAK GRUBU ALMIŞTI

İBB 2019 yılında 559 sürücü çalıştırmak ve 2 bin 432 araç kiralamak üzere ihale düzenlemişti.

Bu ihaleyi 138 milyon 757 bin 501 lira karşılığında tek katılımcı olan Platform Turizm Taşımacılık Şirketi almıştı. Platform Turizm, Albayraklar Holding Başkan Yardımcısı Nuri Albayrak’ın damadı Adem Altunsoy’un şirketi. Aynı şirket, İBB'nin personel servisi ihalesine katılarak en uygun teklifi sunan firma olmuştu.

HANGİ ARAÇLAR KİRALANACAK?

Teknik şartnamede 2020 yılı için düzenlenen ihalenin sözleşme süresi 1 yıl olarak belirlendi.

Kiralanan araç sayısı da geçtiğimiz yıla göre 606 adet daha az olacak. İhale kapsamında 703 adet binek araç, 300 adet camlı araç, 91 adet “8+1 minibüs”, 121 adet “14+1 minibüs”, 29 adet tek sıra kabinli kamyonet, 286 adet çift sıra kabinli kamyonet, 64 adet arazi aracı, 117 adet panelvan araç, 35 adet cenaze aracı, 21 adet 27 kişilik otobüs, 19 adet 31 kişilik otobüs, 23 adet 46 kişilik otobüs, 7 adet ağaç kasalı kamyon, 10 adet mobil iletişim aracı kiralanacak.

İSRAF SERGİSİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sık sık gündeme getirdiği, israfla mücadele ve tasarruf ilkeleri çerçevesinde İBB ve bağlı kuruluşlarındaki ihtiyaç fazlası araçları geçtiğimiz eylül ayında Yenikapı'da toplandı.

İhtiyaç fazlası olduğu tespit edilen 730 araç kiralandığı şirkete iade edildi.

Yapılan incelemelerde Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında yani iki seçim arasında 517 aracın da kiralandığı şirketlere iade edildiği ortaya çıkmıştı.

Böylece toplam 1.247 araç İBB sisteminden çıkarılmış oldu. İade edilen 1.247 araç ile yıllık 50 milyon liralık tasarruf sağlandı.