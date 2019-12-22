İlahiyat Fakültesi Dekanı: Arapça kutsal bir dildir

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arapça Konuşma Kulübü tarafından ’18 Aralık Dünya Arapça Günü’ dolayısıyla program düzenlendi. Etkinlikte konuşan İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Yusuf Doğan “Arapça kutsal bir dildir” dedi.

Arapçanın Türkçe, Farsça, İngilizce, İspanyolca, Portekizce olmak üzere hem batı hem doğu dillerinden birçoğunu etkilediğini söyleyen Prof. Doğan, bu dilin fakültede de etkin bir şekilde öğretildiğini söyledi.

“ARAPÇASIZ İBADET OLMAZ”

“Arapçayı rakamlara göre 422 milyondan fazla insan bizzat günlük hayatlarında konuşmaktalar” diyen Doğan, şunları söyledi:

“Tabii bir kısmı Arap ülkeleri bir kısmı da Arap olmayan ülkeler tarafından Arapça konuşuluyor. ‘Biz o Kur'an'ı Arapça indirdik’ buyuruyor. Bu yönüyle Arapça kutsal bir dildir. Diğer yönüyle Allah Resulü bu dili konuşmuş, bu dille tebliğini yapmıştır. Aynı zamanda Arapça olmadan da ibadetinizi yapamazsınız. Bunun yanı sıra İslami kaynaklarınız hadis, tefsir, fıkıh, akait olmak üzere birçok eserimiz, temel kaynaklarımız Arapça olarak yazılmıştır.”