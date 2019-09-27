İmamoğlu: Devletimin davet ettiği hiçbir yere katılmamazlık etmem

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) gerçekleştirdiği toplantının ardından gündeme ilişkin soruları yanıtladı. İmamoğlu'na AFAD'da toplantıya davet alıp almadığı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın “Bakanlarımız, bakan yardımcıları burada, ordunun, sahil güvenliğinin burada olduğu ortamda şehirden sorumlu arkadaşımız burada olmayacak, sonrada siyaset yapacak. Biz burada siyaset yapmıyoruz” ifadeleri soruldu.

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İmamoğlu “Devletin en önemli sorunu deprem konusu. Yani depremle ilgili süreç, hazırlıklar, çalışmalar biz de gündemimizi ve bilgilerimizi tazeliyor ve çok yoğunlaştık. Bu konunun bunun önüne geçmesini istemiyorum. Net söyleyelim ki, devletimin davet ettiği hiçbir yere katılmamazlık etmem. Burası itibarlı bir kurumdur, İstanbul Büyükşehir Belediyesidir.16 milyon insanın yerel idaresidir. Dün davet edildiğim yerdeydim. Devletimin davet ettiği her yere koşa koşa giderim. Ama bu gündemin depremle ilgili şu anki yoğun gündemin yerine geçmesini şiddetle reddediyorum, kabul etmiyorum. Bu mevzuya ben dahil olmadım dahil olanların da bir an önce gerçek gündeme dönmesini bekliyorum” diye konuştu.

“TAKİPSİZLİK BEKLEDİĞİMİZ BİR KARARDI”

İmamoğlu 31 Mart seçimlerinin iptal edilmesine neden olan sandık kurulu başkanlarının usulsüz görevlendirilmesine ilişkin verilen takipsizlik kararını da değerlendirdi. İmamoğlu “Ben dedim diye tekrar soruşturma canlandı herhalde. Üzülüyorum. Bu memlekette insanlar zan altında bırakıldı. Seçim iptal edildi. Memleketimizin milyonlarca lirası harcandı. İnsanların demokrasi adına vicdanları sızladı. Dünyada itibarımız azaldı. Ama milletçe bunu tedavi ettik. Ama olan, ülkemize oldu o 3-5 ayda. Önümüze bakacağız. Ama üzüntülüyüm. Bu insanlarında bence itibarıyla oynadılar. Ama takipsizlik vermesi zaten beklediğimiz şeydi” yorumunda bulundu.

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“ŞAHSIMLA İLGİLİ DEĞİL”

Saraçhane’deki İBB binasına girmeye çalışan kişiyle ilgili soru üzerine de açıklama yapan İmamoğlu “Konudan haberdarım hakkında rapor düzenlemiş. Benim şahsımla ya da o makamla ilgili olduğunu düşünmüyorum. Bir takım tıbbi tespitler var. Emniyet birimleri süreci takip ediyor” dedi.

“İMARA AÇILAN TOPLANMA ALANLARINI AÇIKLAYACAĞIZ”

İmamoğlu sorular üzerine imara açılan deprem toplanma alanlarını da açıklayacaklarını belirterek “Hatta şunu yapacağız. Bizden son 20 yılın envanterini görmek isterlerse Kasım ayındaki deprem çalıştayımıza hazırlık yapıyoruz, o çalıştayımıza başta Sayın Fuat Oktay olmak üzere, bütün yetkilileri, zaten bir arada yapalım istiyoruz. Bu işin Ekrem'i, Ahmet'i Mehmet'i yok. Belki hata yapanların içerisinde CHP'li belediyelerde çıkacak. Varsın çıksın, bana ne! Dolayısıyla hep beraber hesap vereceğiz. 2600 civarındaki mevcut toplanma alanlarının tek tek fotoğrafı, niteliği, uygunluğu, fiziki altyapısı ihtiyaçlarının giderilip giderilmediği noktasında da çalışmamızı yapıyoruz. Öyle küçük yerler var ki, örneğin bir depremde oraya ulaşmak mümkün değil. Orayı depremde toplanma alanı diye tanımlamanın bir anlamı yok. Bir dönemi karalamak peşinde değiliz. Yüzleşmek peşindeyiz şuanda. Deprem toplanma alanları dahil 2019'a kadar ki 20 yıllık depremden sonraki süreçte iyi sınav vermedik” dedi.

“DİREKT YAPARIZ, KAÇINMAYIZ”

Bilim insanların Marmara denizi tabanına sismik aletler yerleştirilmesi için 2 Ferrari edecek paraya ihtiyaç olduğu yönündeki açıklamalarını da İmamoğlu, “Dün akşam katıldığım programda bana da bir bilim insanımız bunu zikretti. Elbette konuyu inceleyeceğiz. Eğer böyle bir bütçe bir şehrin bilgi alma sürecine büyük bir katkı sunacaksa direkt yaparız hiç kaçınmayız. Amacımız ne? İsrafı engelleyip bu tür öncelikli konuları çözmek” şeklinde değerlendirdi.