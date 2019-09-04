İmamoğlu düğmeye bastı… O firma kara listeye alınıyor…

Eski İBB Başkanı Mevlüt Uysal döneminde 113 çeşmenin restorasyonunu içeren “İstanbul Geneli Çeşme, Türbe ve Hazire Alanları Restorasyon 2 Grup İnşaatı” ihalesine çıkıldı.

8 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen ihaleyi 13 milyon 643 bin lira bedel ile Mak Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi-Gonca Aksu iş ortaklığı kazandı. İş ortaklığı ile 1 Aralık 2018 tarihinde sözleşme imzalanarak restorasyon çalışmalarına başlandı. Ancak çalışma bir skandal ile kamuoyunun gündemine geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonuna başlanan, Sokollu Mehmed Paşa tarafından Mimar Sinan’a yaptırılan Yanıkkapı Çeşmesi'nin bir bölümü geçtiğimiz günlerde ihaleyi alan firma çalışanı ve şantiye sorumlusunun da aralarında bulunduğu 3 kişi tarafından levye ve çekiç darbeleriyle yıkıldı. Mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Çalışmalar savcılık kararıyla durduruldu.

ADLİ VE İDARİ İŞLEM BAŞLATILDI

İBB Kültür Varlıkları Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü teknik elemanları da 2 Eylül günü yaptığı incelemede çeşmenin kuzeybatı cephesinde duvarın bir bölümü ile hazne tonozunun bir bölümünün yıkıldığını, yıkılan kısımların sac levha ile kapatıldığını, Abdussalah Sokaktaki duvarının bir bölümün metal paravanla kapatıldığını tespit etti. İBB'nin kurumsal kimliği ile bağdaşmayan, İstanbul Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları onaylı projeye uygun olmayan kusurlu çalışma durdurularak söz konusu uygulama ile ilgili adli ve idari işlemler başlatıldı.

YENİDEN İHALE DÜZENLENECEK

Konu İBB tarafından Anıtlar Kurulu'na iletildi. Kurul'un, 2863 sayılı Kültür Varlıkları Koruma Kanunu kapsamında suç duyurusunda bulunması bekleniyor. İBB'nin de söz konusu firmanın sözleşmesini fesh edeceği ve ihale yasaklısı firmalar listesine alınması için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yazışmalara başlayacağı öğrenildi. Firma ile sözleşme fesh edileceği için geçtiğimiz yıl düzenlenen restorasyon ihalesi İBB tarafından revize edilerek önümüzdeki günlerde yeniden gerçekleştirilecek.