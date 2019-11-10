İmamoğlu geleneğini bozmadı! Önce mevlide katıldı sonra Cemevi’nde dua etti

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 81'nci yıl dönümünde, tüm Türkiye'de büyük bir özlem, şükran ve minnetle anılıyor. İstanbul'daki ilk anma töreni, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever'in Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenkler sunmasıyla başladı. Buradaki programın ardından üçlü, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) düzenlenen, ikinci resmi anma törenine katıldı.

VALİ İLE MEVLİDE KATILDI

Ekrem İmamoğlu, CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı olarak görev yaptığı 2011 yılı 10 Kasım'ından itibaren Atatürk'ü anmak için başlattığı ve Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde de aksatmadan devam ettirdiği geleneğini, İBB Başkanı olarak da sürdürüyor. İmamoğlu, sabahki resmi programların ardından, İstanbul Valiliği, İstanbul Müftülüğü ve İBB'nin birlikte organize ettiği, öğlen namazından sonra Bezmialem Valide Sultan Cami'ndeki Mevlid-i Şerif programına katıldı. Vali Yerlikaya, Orgeneral Avsever ve İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı ile birlikte mevlidi dinleyip Atatürk ve şehitler için dua eden İmamoğlu, cami çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“ÇOK DEĞERLİ”

“Bugün, Ata'mızı hem anlayarak hem de dua ederek anmanın günü” diyen İmamoğlu, “Bir arada olduğumuzu gösterebileceğimiz anlar var. Bunlar çok değerli. Kol kola, omuz omuza olmamız, geçmişi hatırlamamız ve geleceğe umutla yürüyüşümüz çok önemli. Ben, sekiz yıldır Beylikdüzü'nde hem camide mevlit okutarak hem Cemevi'nde lokma dağıtıp dua ederek Ata'mızı anıyordum. Hemşerilerimizle anıyordum. Şimdi Sayın Valimizle, 1. Ordu Komutanımızla bir arada İstanbul'da dualarımızla andık” ifadelerini kullandı.

“BUGÜN GÜZEL ŞEYLER KONUŞMAK, GÜZEL ŞEYLER ANLATMAK LAZIM”

Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'nı da ziyaret edeceğini belirten İmamoğlu açıklamasını şöyle bitirdi:

“Karacaahmet Cemevi'ne gidip Alevi vatandaşlarımızla buluşup, dualar edeceğiz. Aslında bu ülkede yaşayan her insan, hangi inançta olursa olsun dua etmeli. Çünkü bu güzel topraklar, bizi bir arada tutuyor. Geleceğe umutla bakıyoruz. Bugün burada çocuklar, gençler, kadın-erkek, genç-yaşlı herkes her görüşten insan bir arada. Güzel anları pekiştirmekten, desteklemekten güzel bir şey olamaz. Bugün güzel şeyler konuşmak, güzel şeyler anlatmak lazım. Ne kadar zor günlerden geldiğimizin farkında olmalı, güzel günlere koşma konusunda kararlılığını ortaya koymalıyız. Umut ediyorum ki, Ata'mızın dediği gibi, ‘Benim naçiz vücudum, bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet payidar kalacaktır' şiarıyla yolumuza devam edeceğiz.”

ATA'NIN YATAĞI BAŞINDA DUA ETTİ

Ekrem İmamoğlu, daha sonra vatandaşların yoğun ilgisi altında, yürüyerek Dolmabahçe Sarayı'na geçti. Ata'nın son nefesini verdiği odayı ziyaret edip, elindeki çiçekleri yatağa bırakan İmamoğlu, bir süre dua etti. İmamoğlu'na Dolmabahçe Sarayı ziyaretinde, küçük oğlu Semih ile Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da eşlik etti.

KARACAAHMET CEM EVİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Ekrem İmamoğlu'nun sonraki durağı, “Burada yuvamda gibiyim” dediği, Karacaahmet Sultan Dergahı Cemevi oldu. Alevi yurttaşlar tarafından çiçeklerle karşılanan İmamoğlu, izdihamdan Cemevi'ne girmekte zorlandı.

ATAM BENİ HİÇ YANILTMADI

İmamoğlu burada coşkulu bir kalabalığa hitap etti. İmamoğlu'nun sık sık alkışlarla kesilen konuşmasından satır başları şöyle:

“Ben hayatım boyunca kendisini, yolunu kendime ışık olarak gördüm. Beni hiç yanıltmadı. Ben bu ülkede yanılmak istemeyen her vatandaşımızın bu ışıktan yürümesini tavsiye ediyorum. Yanıltmaz bu yol.”

“BEN İNANÇLI BİR İNSANIM”

“Kıymetli canlar burada yuvamda gibiyim. Siyaset yaşamıma dahil oldum olalı 10 Kasım'da – ben inançlı bir insanım- inancımdan dolayı Atam'a dua etmek isterim. Tam 8 yıldır, ilçe başkanlığımda, ilçe belediye başkanlığımda, her 10 Kasım'da Fatih Sultan Mehmet Camii'nde dua eder, 2-3 saat sonra da Gürpınar Cemevi'nde duamı eder, lokmamızı ikram ederiz. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldum, öğle namazında Valide Sultan Camii'nde dua ettik, şimdi de İstanbul'un en manevi dergâhlarından biri olan Karacaahmet'teyiz. Şimdi de bu ulvi mekânda ellerimizi açıp, Atamız için dua edeceğiz.”

GÖRECEKSİNİZ, ÇOK GÜÇLENECEĞİZ

“Ulu Önder Atatürk, çalışmayanı sevmez. Bu milletin iyiliği için vazifemiz çok. Bu insanlığı, bu güzel toplumu bir arada her zaman mutlu, gururlu ve umutlu görmek için yapmamız gereken çok şey var. Göreceksiniz, çok güçleneceğiz. 82 milyon insanımız çok güçlenecek. Bunun en iyi örneğini 16 milyonluk İstanbul'da vereceğiz. Kol kola, omuz omuza, bu şehirde yaşam süreceğiz. Kimse kimseyi ayırt etmeyecek. Atatürk'ü anlamak ve anlamak; işini iyi yapmaktan geçer. Bu memlekete hizmet etmekten geçer. Bu yoldan vazgeçmeyeceğimizi bilmenizi isterim.”

Ekrem İmamoğlu'na, Cemevi ziyaretinde, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da eşlik etti. Lokma ikramından önce ‘Lokma Duası' okundu. Konuşmaların ardından İmamoğlu'na, halı üzerine işlenmiş Atatürk portresi hediye edildi.