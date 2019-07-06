İmamoğlu: Her birinizin içindeki cesaret, benim cesaretimi büyütmüştür

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Düzce’nin Akçakoca İlçesi’nin ardından, Zonguldak Alaplı’da da coşkuyla karşılandı. İmamoğlu’na, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin eşlik etti. İlçe meydanını hınca hınç dolduran vatandaşlar, İmamoğlu’na sevgi gösterilerinde bulundu. İlçe meydanında kısa bir konuşma yapan İmamoğlu, şunları söyledi: ”Yüreğinizdeki sevgiye, buradan bizi besleyen dualarınıza, bizi yalnız bırakmayan ve inanın her birinizin içindeki cesaretle, benim cesaretim büyümüştür. Sizlerdeki inanç, benim inancımı büyütmüştür. Sanmayın ki bu Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’daki bir başarısı. Bunda, 16 milyon İstanbullunun hem de benimle yüreklerini birleştiren 82 milyon vatandaşımızın yüreği var. Daha da güzeli, seçme seçilme yaşı 18 ama sevginin yaşı yok. O mini minnacık çocuklarımız, gençlerimiz, kızlarımız, oğullarımız… Hepsinin bize verdiği büyük yürek, büyük bir kazanç benim için.”

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”TÜRKİYE KAZANDI”

”İstanbul kazandı” diyen İmamoğlu, ”Doğru. Aynı zamanda, Türkiye kazandı, demokrasi kazandı. Esas olan ve büyük olan millettir. Bu ülkede, milletten daha büyük bir kişi yoktur. Millet ne derse o olur. Hep birlikte demokrasiye olan inancımızı tazeledik. Hava gibi, su gibidir demokrasi. Hak, hukuk, adalet, özgürlük hava gibidir, su gibidir. Bütün belediye başkanlarımızla, Türkiye’nin bütün noktalarına hizmet etmeyi, buluşmayı, partiler üstü bir anlayışla herkesi kucaklayan, öteki, beriki demeden, iş, hizmet üreten bir dönemi başlatacağız. İstanbul’da bu işin merkezi biz olacağız ama biliyorum ki Alaplı’da da Nuri Başkanımız olacak. Buraya gelmeden önce Akçakoca’ya uğradık. Orada, bir başka siyasi partinin belediye başkanımızı ziyaret ettik. Edeceğiz. Birileri ittikçe, biz kucaklaşacağız. Bu yönüyle hepinizin bu sevgisini kalbime alıyorum, hepinizin bu güzelliğini yüreğime koyuyorum” şeklinde konuştu. İmamoğlu, ”Her şey çok güzel olacak” ve ”Ekrem Başkan” tezahüratları eşliğinde ilçeden ayrıldı.