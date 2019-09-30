İmamoğlu İYİ Partililerle buluştu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz haftalarda CHP İstanbul il yönetimiyle yaptığı toplantının bir benzerini İYİ Partililerle de gerçekleştirdi. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ve il yöneticileri ile 39 ilçe başkanını Yenikapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde bir araya geldi.

İmamoğlu, “Temelde, seçim sürecindeki ittifakımızın devamıyla ilgili bir toplantı. Hem geçmiş olan 3 aylık minik bir özeti hem de önümüze dönük bir kısım değerlendirmeleri, İYİ Parti İl Başkanımız ve bütün İstanbul'u temsilen siz değerli başkanlarla sohbet etme arzumuz oluştu. Yaklaşık 1 hafta 10 gün önce CHP yöneticilerimizle bir toplantı yapmıştık. Şimdi İYİ Parti İl Başkanımız ve yöneticilerimizle yapıyoruz” diye konuştu.

KAVUNCU: “İBB, MİLLETİN MALIDIR”

İmamoğlu'nun ardından söz alan Kavuncu da, “Seçim sonrasında periyodik olarak bir araya gelip, süreci en verimli şekilde, birlikte yürütebilmek adına çalışmalar yürütüyoruz. Seçim öncesinde nasıl canla başla koşturduysak, seçim sonrasındaki süreçte de ki daha önce de konuşmuştuk sürecin birlikte götürülmesi konusunda, o anlayış üzerine devam ediyoruz” dedi.

“İlçelerimizle, ilçe başkanlarımızla sık sık bir araya geliyorum” diyen Kavuncu, şunları söyledi: “Hemen hemen her gün 2-3 ilçeyi ziyaret ediyorum. İlçe teşkilatlarına, İBB'deki süreci, sizden gördüğüm, duyduğum kadarıyla anlatıyorum. Bugünkü bu toplantıyla alakalı ödev de sayın Başkan'dan geldi. ‘İlçe teşkilatlarına, il başkanlık divanına da süreçle alakalı bilgi vereyim' dediler. Biz de bundan çok memnun olduk. Bir yaklaşım ve anlayış var; ben, Başkan'ın kendisine de hep bunu söyledim: İBB, milletin malıdır, devletin malıdır. O anlayışla hareket ediliyor. Yönetim, tamamen bu zihniyet üzerine hareket ediyor. ‘Hiçbir şekilde partizanlaşılmayacak' düsturuyla hareket ediliyor. Bugüne kadar da o şekilde hareket edildi. Biz, bu anlayışın sonuna kadar arkasındayız. Başkanın kendisine, sizlerden de aldığım güçle, Türkiye'deki yaklaşımın bu şekilde değişmesi gerektiğini söyledim. Fakat bu, siyasi realitelerin de göz ardı edileceği anlamına gelmiyor.”