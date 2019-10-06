İmamoğlu: Kadim İstanbulumuza ve milletimize hizmet etmek onurdur”

İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ncı yıl dönümü nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir (İBB) Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1’nci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut ve yardımcıları Şengül Altan Arslan, Orhan Demir, Murat Yazıcı ile gaziler, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri, siyasi partilerin yöneticileri katıldı.



Tören, anıta çelenklerin koymasıyla başladı, şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti.

İMAMOĞLU: AZİM VE KARARLILIKLA ÇALIŞIYORUZ

İBB Başkanı İmamoğlu, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından anıt defterine şunları yazıp okudu:

“İstanbul'umuzun düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ncı yıl dönümünde şahsınızı hürmetle yad ediyoruz.

Bu anlamlı günde hürriyetin, istiklalin, birlik ve beraberliğin önemini bir kez daha milletçe benliğimizde hissediyoruz.

Milletimiz, sizin önderliğinizde verdiği istiklal mücadelesini 06 Ekim 1923 günü destansı bir şekilde taçlandırmıştır.

Bu kutlu gün, bağımsızlığımızın ifadesi olan Cumhuriyetimizin ilanına giden yolda önemli kilometre taşlarından biri olmuştur.

Milletin başkomutanı olarak bize kazandırdığınız bu ‘kurtuluş', Fatih Sultan Mehmet'in o muazzam fethine ve kutsal emanetine sonsuza dek sahip çıkmanın da adıdır.

Bizler bugün, aldığımız emanetin büyüklüğünün bilinci içinde. Çağdaş uygarlığın üzerine çıkma hedefiniz doğrultusunda, azim ve kararlılıkla çalışıyoruz.

Bu doğrultuda kadim İstanbul'umuza ve milletimize hizmet etmek bizim için en büyük onurdur.

Bu vesile ile başta şahsınız olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyoruz.

Ruhunuz şad olsun. “

DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Törende ayrıca, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullar arasında düzenlenen “İstanbul’un Kurtuluşu ve Kahramanlık” konulu şiir yarışmasında birinci olan Maltepe Hasan Şadoğlu Ortaokulu öğrencisi Efe Murat Solmaz, şiirini seslendirdi.



Törende, okullar arasında gerçekleştirilen şiir, resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenlerin ödülleri de verildi. Başkan İmamoğlu, Maltepe 50. Yıl Besim Kadırga İlköğretim Okulu'ndan resim dalında 1.olan Elvin Sena Uyanık, Sultanbeyli Şehit Öğretmen Hamit Sütmen İlköğretim Okulu'ndan şiir dalında 2.olan Eylül Çayıroğlu ile Tuzla Evliya Çelebi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Kompozisyon dalında 3.olan Kübra Aydın'ın ödüllerini vererek tebrik etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Tören sonunda, İBB Orkestralar Müdürlüğü Mehter Takımı mini bir konser verdi. İmamoğlu konseri elinde Türk Barakları olan vatandaşlarla birlikte izledi.

İSTİKLAL CADDESİ'Nİ BOYDAN BOYA YÜRÜDÜ

İmamoğlu, törenin ardından İstiklal Caddesi'nde yürüdü. İmamoğlu'na İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut, yardımcısı Murat Yazıcı ile CHP Beyoğlu İlçe Başkanı Bekir Özcan da eşlik etti.



Cadde boyunca esnafa, “Hayırlı işler” diyen İmamoğlu, vatandaşlardan gelen fotoğraf çektirme isteğini de kırmadı. İmamoğlu, yabancı bir çiftin cadde üzerinde düğün fotoğrafı çektirdiğini görerek yanlarına gitti. Yeni evli çifte mutluluk dileyen İmamoğlu, o sırada caddeden geçen tramvay şoförünün, “Başkanım bir fotoğraf alalım mı?” talebini de yanıtsız bırakmadı.