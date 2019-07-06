Ekrem İmamoğlu, MHP’li Akçakoca Belediye Başkanı’nı tebrik etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece’deki programının ardından Karadeniz Ereğli Uluslararası Sevgi Barış Dostluk Kültür ve Sanat Festivali’ne katılmak üzere Zonguldak'a hareket etti.

Yolculuk sırasında İmamoğlu'nun aracı vatandaşlar tarafından sevgi gösterileri ile kesildi. Aracından inen İmamoğlu, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Otoban kenarında İmamoğlu’nu gören birçok araç sahibi de otomobillerini park edip, İBB Başkanı ile fotoğraf çektirmek için kuyruğa girdi.

İmamoğlu Düzce’nin Akçakoca İlçesi girişinde vatandaşların sevgi gösterileri ile karşılandı. 31 Mart seçimlerinde Akçakoca Belediye Başkanı seçilen MHP’li Okan Yanmaz’a makamında tebrik ziyaretinde bulundu. Yüzlerce vatandaş İmamoğlu’nu, belediye başkanlık binası önünde, ”Her şey çok güzel olacak” tezahüratıyla karşılandı. İmamoğlu, makam odası içerisinde tezahürat yapmak isteyen bir vatandaşı, ”Burası belediye” diyerek susturdu. Akçakoca Belediye Başkanı Yanmaz, İmamoğlu’na ziyaretinden dolayı teşekkür etti. İmamoğlu da “Karadeniz Ereğli ziyaretim var. Biraz da geciktik aslında. Fakat yolumuzun üstüyken, Akçakoca’ya uğramamak olmazdı. Hem başkanımıza ‘Hayırlı olsun’ demeye hem Akçakoca’nın halkına bir ‘Merhaba’ demeye karar verdik. Çok da güzel oldu. İstanbul’da dün, Çatalca Belediye Başkan’ımıza ilk ilçe ziyaretimi gerçekleştirdim. Şunun için söylüyorum: Memleketin neresine gidersem gideyim, hangi partiden belediye başkanı seçilmiş olursa olsun, hepsi bizim vatandaşımız, dostumuz, arkadaşımız. Her gittiğimiz yerde, herkesin saygı duyduğumuz makamına ve kendi şahsiyetine ziyareti önemsiyorum. Burada da güzel bir belediye başkanı seçilmiş, sizler oy vermişsiniz. Allah mahcup etmesin, yolu açık olsun. Vatanın her yerine, elimizden geldiğince yardım etmeye, fikir paylaşmaya ve kol kola olmaya çalışacağız. Karadeniz’e inmenin de ayrı bir heyecanı olmuyor değil insanda. Hepinize çok güzel günler diliyorum” dedi. İmamoğlu, belediye binası önünde bekleyen vatandaşlara, balkondan hitap ederek selamladı. yaptı. Akçakocalılar, İmamoğlu’nu, ”Türkiye seninle gurur duyuyor” tezahüratıyla ve sevgi gösterilerinde bulunarak uğurladı.