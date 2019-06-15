İmamoğlu, sandık görevlileriyle buluştu: Ben, dinlendiğim zaman yoruluyorum!

Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CNR Expo’da gerçekleştirilen ”Sandık Görevlileri Buluşması”na katıldı. ”Ekrem Başkan”, ”Her şey çok güzel olacak” ve ”Hak, hukuk, adalet” sloganları eşliğinde mikrofonu alan İmamoğlu, özetle şunları söyledi:

”Bugün burada, sorumluluklarımızı paylaşmak adına bulunuyoruz. Sizler, benim yol arkadaşlarımsınız. Burada, 23 Haziran’ın belki de en mühim aktörlerinin siz olduğunuzu, sizlere hatırlatmak istiyorum. 23 Haziran, herhangi bir seçim değil. 23 Haziran, elimizden alınan, milletçe emaneti gasp edilen, hukuka aykırı bir kararla Türkiye’nin demokrasi süreci zarara uğratılan bir süreç sonrasında demokrasinin ve milletin iradesinin tamir sürecidir. Burada özellikle yaptığımız tüm kampanyalar, İstanbullulara anlattığımız tüm çözüm önerilerimiz, sahada, sokakta yaptığımız her şeyin final günü 23 Haziran. Sizler, 23 Haziran’da okul sorumluları, kat sorumluları ya da okullardaki iletişimi sağlayacak olan kişiler olarak, muazzam bir hizmeti yerine getireceksiniz. Türkiye’nin tarihinde, demokrasinin varlığı açısından en tarihi anın şahitleri olacaksınız. Bu kadar önemli bir işleyişin içinde var olmak, hepimiz adına önemli bir şanstır. Ve bu şansı, sorumluluğu en iyi şekilde yerine getireceğinize yürekten inanıyorum.”

”SİZLERDEN ENERJİ ALMAYA GELDİM”

”Arkadaşlarım bana dediler ki, ‘Yarın için dinlenmen lazım. Cumayı, cumartesiyi boşatalım.’ Dedim, ‘Arkadaşlar, ben, dinlendiğim zaman yoruluyorum.’ Ben, çalışma arkadaşlarımla, İstanbul halkıyla buluştuğum zaman enerjim artıyor. Canlanıyorum. Sizlerden enerji almaya geldim. Ben, size enerji vermeyeceğim. Ben, sizin beni motive etmeniz için buradayım. Onu söyleyeyim. Sizin motivasyona ihtiyacınız yok. Ancak şunu yapmanızı istiyorum. Sorumluluk sahibi genç arkadaşlarım, okullarındaki mesuliyetlerinizi en iyi şekilde yerine getirilmesi adına yapmanız gerekenleri lütfen harfi harfine yerine getirmenizi istiyorum. Bu çok önemli. Hiçbir kelimesini ıskalamayın.”

”BUGÜN DAHA GÜÇLÜYÜZ”

”Biz, 31 Mart öncesinde çok güzel çalıştık. 31 Mart günü de olağanüstü çalıştık. Bugün daha güçlüyüz, onu söyleyeyim. (Hak, hukuk, adalet.) Ama hatırlatmak istediğim şey, hiçbir zaman da aklınızdan çıkarmayın ki, Güçlü olduğumuz kadar da haklıyız arkadaşlar. Bir avuç insanın yarattığı tahribat, ülkemizi soktuğu sıkıntı, bizi uğrattığı zarardan kurtulma günüyle ilgili, tüm arkadaşlarımızın katılımı kadar, arkadaşlığa olan katılımı arttırmanız da önemli. En yoğun bir şekilde okullardaki görevlerimizi yerine getirirken, temel prensibinizin, Bize atılan her oyun sağlıklı bir şekilde tutanağa kaydı kadar, rakibe atılan her oyun da sağlıklı bir şekilde tutanağa kaydı da çok önemli. Bunun adı şu: Hak yemeyiz ama hakkımızı da yedirmeyiz. Bunun adı bu.”

”NE YAPACAKLARINI ŞAŞIRMIŞ DURUMDALAR”

”Şaşkınlar, ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar. Saldırabilirler, dedikodu, iftira üretebilirler. Akla hayale gelmeyecek şeyler söyleyebilirler. Hiçbiri umurumuzda değil. Benim hiç değil, sizin de olmasın. Bu cahil cühela işleriyle uğraşacak ne vaktim var ne de hevesim var. Zihnimi hiç meşgul etmiyorum. Diyorum ki, ‘Kötü söz sahibine aittir.’ Alsın başına çalsın. Büyük işler başaracağız. Milletimiz adına büyük işler başaracağız. Göreceksiniz özgür, eşit, paylaşabilen, bir araya gelebilen, barış ve mutluluk içerisinde, hak, hukuk, adalet prensipleriyle yaşayabilecekleri bir şehir var edeceğiz. Bunu başaracağız. Hangi duygumuzla? Özellikle adil yönetici duygumuzla. Hiç görmedikleri kadar şeffaf, katılımcı, adil ve aynı zamanda kararlı, insanlarına inanan, eş, dost, akraba değil milletime güvenen, milletimle iş üreten 16 milyon insanın hiç birisini birbirinden ayırt etmeyen bir ahlakla şehri yöneteceğiz.”

”SİZE GÜVENİYORUM”

”Tüm bunları yapabilmek için, 23 Haziran tarihi bir gün. Çocukların nasıl etkilendiklerini, çocukların sürece nasıl katkı sunduklarını ve nasıl karşıladıklarını, benimle beraber nasıl kucaklaştıklarını görüyorsunuz değil mi? İşte o çocuklar, size işaret. Dolayısıyla ne kadar çok çalışmamız gerektiğini, çocukların beklentilerinin ne kadar büyük olduğunun hep beraber farkında olalım. Geleceğimiz için bu süreçte, asla ihmalkarlık yapmadan, buradan ayrılır ayrılmaz, herkes bir karınca misali yılmadan, bıkmadan, usanmadan, her yere ulaşarak, insanlarla buluşarak, çok değerli bir süreci yönetmeliyiz. Size güveniyorum. Kampanyaya katkınızı sunun ama daha çok 23 Haziran’a olan katılımın ve aynı zamanda sizinle çalışacak olan arkadaşlarınızı tek tek arayın, moral verin, onlarla konuşun. Bir avuç insanın hükmünden, iradesinden, bir kişinin dudaklarının arasından çıkacak laflardan, talimatlarından bu şehri kurtarmaya hazır mısınız? Çok çalışacağız. Mazeret üretmeyeceğiz. Herkes yol arkadaşının açığını kapatacak. Gördüğü eksiğini kapatacak. Yol arkadaşlığının, yoldaşlığın tüm gereklerini yerine getireceğiz. Hepinizi çok seviyorum. Her şey çok güzel olacak.”