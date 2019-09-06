İmamoğlu ve Tunç Soyer’den ‘Kaftancıoğluna ceza’ açıklaması

İstanbul Büşükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğmu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i makamında ziyaret etti. İkilinin ortak görüşmesine, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na verilen 9 yıl 8 aylık hapis cezası damgasını vurdu.

İMAMOĞLU: BU GÜNDEMDEN KURTULMAK İSTİYORUZ

İmamoğlu “Canan kaftancıoğlu’na ceza verilmesi konusunda Türkiye’nin hukuk yoluyla insanları yargılayarak bir boy ve yönteme ihtiyacı yok. Karar üzücü ve can sıkıcıdır. Bu hukuksuzluğun üst mahkemelerde giderileceğine inanıyorum. Ben de Canan hanıma sonuna kadar destek olacağım. Bu gündemden kurtulmak istiyoruz.” dedi.

TUNÇ SOYER: HİÇ HAK ETMEDİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise “Canan Hanım’ı yakından tanıyan bir insan olarak hiç hak etmediğini düşünüyoruz. İnanıyorum ki, Türkiye’de hakimler, savcılar var. Aldığı cezanın kaldırılacağını, beraat edeceğini düşünüyorum. Ben de onun yanında durmaya, elimden geleni yapmaya gayret edeceğim.” dedi.

İMAMOĞLU KAYYUM TARTIŞMALARINA DA DEĞİNDİ

İmamoğlu’na İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ortaya attığı “İstanbul’a kayyum…” iddiası ile Yenikapı’daki “İsraf Sergisi” de soruldu. İmamoğlu bu soruya “Polemiklerle ilgilenmiyorum. Ben onun bir parçası olmayacağım. Lafı güzaftır. Benim için hiçbir önemi yok. Biz israfın boyutunu hissettirmek istiyoruz, göstereceğiz sonuna kadar. Başka örneklerini de ortaya koyacağız. Kamunun ısrafı engellemede lokomotif olması lazım. Bizi ilk alkışlaması gereken hükümetin üyeleri olmalı. Ülkede şov yapmak adına protokol adına ne yapılıyorsa herkes kendine çeki düzen versin. Bundan ders çıkarsılar. Bizim partimiz ve siyasi hükümet de ders çıkarsın. Ben eminim ki bizi herkes alkışlıyor. Bazıları içinden alkışlıyor. Görünmeyen kısmı da var. Daha önce devir edilen araçları sizlere anlatacağız. Ben inanın polemikten anlamam.” diye yanıt verdi.