İmamoğlu: Yazışmayı gördüm değeri yok!

İBB Başkanı Ekrem İmamğlu, “Otomobilsiz Kent Günü” etkinlikleri kapsamında yapılan yürüyüşe katıldı ve daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“Medya A.Ş.’ye kaç kişi alınacak. 6 bine yakın başvuru oldu. 13 arkadaşı göreve davet edeceğiz. Bu tabi İstanbul’da değil, tüm Türkiye’deki işsizliğin geldiği noktayı bize gösteriyor. İşe uygun insanları tercih etmeye çalışacak arkadaşlarımız. Tüm iştiraklerimizde liyakati ön planda tutuyoruz. 13 elaman için 6 bine yakın başvuru gerçekten üzücü. Tümüyle hassas davranacağız bundan hiçbir vatandaşımızın şüphesi olmasın.”

TORPİL İDDİALARI

İmamoğlu İBB’de torpil iddialarıyla ilgili soruya da şu yanıtı verdi:

“Bizim insan kaynakları portalımız açıldı. Bunu analiz etmelerini öneririm. 25 senedir büyükşehir’in bir iştirak alımında ilan gördünüz mü siz? İnsanların şaşkınlıklarını anlıyorum.

Partimizin içindeki yazışmayı gördüm. Açıkçası bir cümlesi doğru, ondan sonrası yanlış. Böyle bir metodun Benim nazarımda bir itibarı yok. Doğru da değil. Umuyorum il başkanlığımız bir görüşme ve değerlendirme yapacaktır. Herkes referans yazabilir. Herhangi bir insan da yazabilir. Bunda bir sorun yok. Yanlış bir yazışmadır. Yazan arkadaşımızın bir hatası olsa gerek. “