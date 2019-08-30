İmamoğlu’ndan 30 Ağustos mesajı: Birlik ve beraberliğimizi bu bayramlarda diri tutacağız

İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında, Şişli'deki bir otelde resepsiyon düzenledi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Birinci Ordu Komutanı Musa Avsever ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, resepsiyona davetli yerli ve yabancı konuklarla tek tek bayramlaştı.

Katılımcılar, resepsiyona eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte katılan İmamoğlu'na yoğun ilgi gösterdi.

Resepsiyonda, 30 Ağustos Zafer Bayramı için özel olarak hazırlanmış bir belgesel film gösterildi.

Resepsiyon, Vali Yerlikaya'nın konuşmasının ardından müzik dinletisi ile devam etti.

“NE GÜZEL DEĞİL Mİ İSTANBUL'DA BAYRAM KUTLAMAK”

İmamoğlu ve eşi, resepsiyonun ardından Beşiktaş'a geçti. Burada CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile buluşan İmamoğlu çifti, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Candan Erçetin konseri için tekneyle Üsküdar'a geçti.

Vatandaşlar, tekneden inen İmamoğlu çiftine sevgi gösterilerinde bulundu. Deniz üzerine kurulan bir sistemle gerçekleştirilen ışık oyunları, vatandaşlara renkli anlar yaşattı. Boğaz'dan geçen teknelerdeki vatandaşlar da yaktıkları meşalelerle görsel şölen yaşanmasına neden oldu.

Konserine, elinde Türk Bayrağı ile çıkan Erçetin, şarkılarını seyircilerle birlikte söyledi. Erçetin, sahnede okuduğu ikinci şarkıdan sonra mikrofona İmamoğlu'nu çağırdı.

İmamoğlu çifti ve Kaftancıoğlu da sahneye ellerinde Türk bayrakları ile çıktı. İmamoğlu'nun Üsküdar'da yaptığı konuşma, Avcılar'daki konser alanına da canlı olarak aktarıldı. Meydanı hınca hınç dolduran İstanbullular, İmamoğlu'na büyük sevgi gösterilerinde bulundu. İmamoğlu, konuşmasına, “Ne güzel değil mi İstanbul'da bayramı kutlamak” sözleriyle başladı.

“Milletçe İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızın 97'nci yıl dönümünü kutluyoruz” diyen İmamoğlu, sözlerini, “30 Ağustos bağımsızlık mücadelesi. Türkiye, esaret altına alınmak istendiğinde 2 mavi gözün ışığında, Anadolu'da dimdik ayakta duran, milletçe tam bağımsız Türkiye mücadelesi” diye sürdürdü.

“GENÇLERİN ENERJİSİYLE TECRÜBEYİ BULUŞTURACAĞIZ”

İmamoğlu, şöyle devam etti:

“Biz, biliyor ve istiyoruz ki, bir daha 30 Ağustos'ta yaşanan o zafer gibi zaferler yaşamak mecburiyetinde kalmayalım. Hiçbir zaman zaman milletçe öyle bir duruma asla ve asla düşmeyeceğiz. Cumhuriyetin temellerinde her zaman sımsıkı duran bir millet hep var olmuştur. O kararlılık tam da bu Boğaz'ın sularında İstanbul işgal edildiğinde, o işgali gören Mustafa Kemal Atatürk, ‘Geldikleri gibi giderler' diye mesajı vermişlerdir. Bu inanç ve milletin bir araya gelişi ile hep beraber 30 Ağustos'u yaşadık. 30 Ağustos 2019 da benim için, barışı ifade ediyor. Aynen Mustafa Kemal'in ‘Yurtta barış dünyada barış” dediği gibi. 21. yüzyılda benim için akıldan ve bilimden yana olmayı ifade ediyor. İyi, akıllı, iyi eğitim almış bir nesli ifade ediyor. Dünya insanı olmayı ve evrensel değerleri bu şehirde ve bu ülkede var etmeyi ifade ediyor. 30 Ağustos benim için, ‘bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine yaşamı' ifade ediyor. Bütün milli bayramları coşkuyla kutlayacağız. İstanbul'un her yerinde, 16 milyon insanıyla, 82 milyon vatansever yurttaşımızla milli bayramlarımızı kutlayacağız. Doya doya kutlayacağız. Çünkü biz, çocuklarımızla, gençlerimizle, gençlerin enerjisi ile tecrübeyi buluşturacağız.”

“BU ÜLKE ALDATILDI!”

Konuşmanın sonunda İmamoğlu çifti ile Kaftancıoğlu ve Erçetin, birlikte kameralara poz verdi. Erçetin'e çiçek veren İmamoğlu, “Ekrem Başkan” tezahüratında bulunan seyircilere, eliyle kalp işareti yaparak karşılık verdi. İmamoğlu, Üsküdar'dan da yine tekneyle Kadıköy'deki Tarihi Moda İskelesi'ne geçti. Vatandaşların sevgi gösterileri altında iskeleye gelen İmamoğlu, çevredeki mekanlarda ve sahildeki kayalıklarda 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen ses ve ışık gösterilerini izleyen binlerce vatandaşa hitap etti. Moda'da da vatandaşlara, bütün milli bayramları coşkuyla kutlayacaklarının mesajını veren İmamoğlu, “Sebebi, milletçe bir arada olma duygumuzu milli bayramlarda yaşatmalıyız. Gençlerimizle, çocuklarımızla bir arada olmayı başarmalıyız. Bu şekilde gerçekten geleceğe doğru yol haritasıyla bir adımla yürümeliyiz. Şehirlerimizde bu coşkuyu bizden esirgeyen anlayış, yanlış yapmıştır. O yanlışı yapmasalardı, inanın 15 Temmuz gibi bir süreci, bu ülke yaşamazdı. Bu ülke aldatıldı ve hain bir saldırı ile baş başa kaldı. Birlik ve beraberliğimizi, bu bayramlarda diri tutacağız” diye konuştu.

“ÜRETMEYİ BİLECEĞİZ”

Yeni nesil yöneticiler olarak güçlü olmayı bileceklerinin altını çizen İmamoğlu, şunları dedi:

“Üretmeyi bileceğiz. Dünyaya mesajları olan kuvvetli bir ülke olacağız. Ama lafla değil, üreten, akıldan ve bilimden yana olacağız. Bunu anlatacağız çocuklarımıza. Bu anlayış, yaratılan tüm ayrımcılıkları ortadan kaldırır. Oluşan tüm olumsuzlukları ortadan kaldırır. Eşitsizlikleri ortadan kaldıran adalet ve hukukla ilgili tüm sorunları bertaraf eder. Bu şehirde olumlu düşünceyi, pozitif aklı, bilimi, sanatı, kültürü, yaşamı, kısacası güzel bir ortam yaratmayı hep beraber başaracağız. Kim bir olumsuzluk düşünüyorsa, konuşuyorsa, karşısında bizim pozitif dilimiz o olumsuzlukları bertaraf edecek. Kötü dilin anlamı kalmayacak. Biz, en büyük gücü demokrasiden ve cumhuriyetten alıyoruz. Biz, en büyük gücü, Cumhuriyet'in işareti olan milletin iradesinden alıyoruz. Dolayısıyla kimse milletin iradesinin karşısında duramaz, duramayacaktır. Hep birlikte bu şehirde ve bu ülkede, Cumhuriyet'imizin 100. yılını da doya doya yaşatmaya hazırlanacağız. 2023 yılında, Cumhuriyet'in 100'ncü yılına yakışan bir şehri var edeceğiz.”