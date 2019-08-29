İmamoğlu’ndan çalıştay raporu: Verimli geçti, Ekim’de İzmir’deyiz

CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davetlisi olarak Sultanahmet'teki Tunuslu Hayreddin Paşa Konağı'nda bir araya geldi. “Büyükşehir Belediye Başkanları Çalıştayı” adı altında gerçekleştirilen toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan İmamoğlu, verimli paylaşımlarda bulunduklarını vurguladı. “Bazı uzmanların da görüşlerini alarak gün boyunca konuştuk, tartıştık” diyen İmamoğlu, “Bu konuda, 2 ayda bir periyodik çalıştay yapma konusunda anlaştık. Bundan sonraki toplantının da Ekim aynın son haftasında İzmir'de yapmaya karar verdik” dedi.

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Tarımda iş birliği konusunda uzman görüşlerini aldıklarını belirten İmamoğlu, “Burada temel amaç hem gıdanın kentler arası erişimini kolaylaştırmak hem de güvenli tarım ürünlerine vatandaşlarımızı ulaştırmak. Bununla ilgili, Ekim ayında ciddi bir raporu görüşmeyi ve bu hazırlıkla beraber yapılması gereken görevleri tayin ettik. Yine özellikle istihdam konusu, sürecin önemli konularından birisi. Bu konuda Türkiye'nin yaşadığı sıkıntılı günlerde elbette en fazla işsizlik insanlarımızı yoruyor. İş bulma hususunda yerel yönetimlerin alacağı tedbirler, bu konuda yenilikçi politikalar oluşturma konusunda bir sunumumuz vardı, bunu paylaştık. Bunu geliştirmeye dönük her belediyenin kariyer merkezi, özellikle vatandaşlarımızı dönemsel ya da sürece uygun bir kısım mesleklere yönlendirmek konusunda, eğitim ve istihdam sürecine duyarlı olması konusunda bir karar birliğimiz var” diye konuştu.

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Günün en önemli konularından ve sunumlarından birisinin mülteci konusu olduğunu kaydeden İmamoğlu, “Yine bu konuda uzmanlarımızın görüşlerini aldık. Türkiye'de gerçekten ciddi boyutlara varan bir mülteci nüfusuna sahibiz. Bu konuda somut adımların sadece İstanbul'daki kayıtsız bir mülteciyi bir başka şehre göndermek değil, mevcutta mültecilerin yaşamsal sorunlarıyla ilgilenmek olmadığı konusunda mutabık kaldık. Geleceğe dair de somut ulusal ve uluslararası politikalar geliştirme hususunda yerel yönetimlerin önemi üzerinde durduk ve bu konuya da ciddi çalışmalar oluşturacağız” dedi.

“CHP BURS VERİLMESİNİ ENGELLEMEDİ”

“Üniversiteler açıldı. Burs konuları var” diyen İmamoğlu, şunları söyledi: “Bu konuda yanlış tariflenen, bu konuda sanki CHP burs verilmesini engelledi gibi bir algı yönetimi var. Halbuki böyle değil. Orada özellikle eşgüdümlü bir kısım vakıfların, derneklerin geçmişte başımıza sıkıntı oluşturan kurumların değil, Kredi Yurtlar Kurumu'yla eşgüdümlü bir şekilde burs verilmesi hususu üzerinden reddedilmişti. Bunun tekrar gündeme getirilerek, belediyelerin burs verebilmesi hususunda adım atılması konusunda CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız ve grubumuza niyetimizi bildireceğiz. Bu ve bunun gibi 6-7 konuda, özellikle kanun düzenlenmesi veya düzenlenen bir kısım kanunlardaki takipler gibi teknik konularda çok verimli bir gün geçirdik. Ben de İBB Başkanı olarak, bütün belediye başkanlarını ve eşlerini İstanbul'da ağırlamaktan da büyük onur duydum. İnşallah çok daha verimli bir toplantıyı, Ekim ayında İzmir'de yaparız.”