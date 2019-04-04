Ekrem İmamoğlu: Aradaki fark 19 binin üzerinde | Son dakika

İmamoğlu şunları kaydetti:

“Bir uyarıyı yapmak zorundayım bizim ilçede sayım bitti artık görevim bitti gibi bir yanlışa düşmesin. Bu iş bitene kadar bütün arkadaşlarımın bulundukları yerlerdeki görevlerine devam etsinler. İnsanları manipüle etmeye ve insanları acaba demeye yönelik açıklamalar yapıyorlar.

ARADAKİ FARK 19 BİNİN ÜZERİNDE

Süreç devam ediyor 11 ilçede geçersiz oyların sayımı bitti. Diğer ilçelerde devam ediyor. Aradaki fark 19 binin üzerinde. Yaptığımız hesaplamalara göre tüm oylar sayıldığında bile aradaki 18 bin civarında kalacak. Süreç devam ediyor. 11 ilçede geçersiz oylar sayıldı. 18 bin ile 20 bin arasındaki fark korunarak bu süreç tamamlanacak.

ALGI YÖNETİLMEYE ÇALIŞILIYOR

Geçersiz oyların sayılmasının bizi getireceği sonuç budur. Burada tabi çok kritik bir şey var; kameralar önünde başka sayımlar yapılsın, şu olsun bu olsun diyen yetkili arkadaşlar, ne acı ki seçimden önce dünyanın en güvenilir sistemini ağızları dolu dolu anlatırken, seçimden sonra oradaki hakime, memure, oradaki müdüre hatta vatandaşlarımıza, hatta AK Parti adına katılan vatandaşlarımıza bile güvenmeyerek kameralar önünde sayım çağrısı yapmalarını çok acı buluyorum. Sanki geçersiz oylarda 545 sandık sayıldı ve 11 bin oy düştü diyerek bir algı yönetilmeye çalışılıyor. Öyle değil.

ANITKABİR’E GİDERİM

Fırsatım olsa senenin 365 günü Anıtkabir’e giderim. Dua ederim minnet duygularımı dile getiririm. Gitmeden de ederim. Onun silah arkadaşı olan dedemi anarım. Anıtkabir’e gitmek sağa sola gitmek değildir memlekete olan özendir giderim yine de giderim. Anıtkabir’de ziyaretimin sonrasındaki yazdığım metin bence beni eleştirenler tarafından okunması gereken güzel bir yazı olduğunu düşünüyorum. Benim imzamı eleştiriyorlar.

500 METRE DÖNSÜNLER 200 AFİŞ GÖRÜRLER

Ben daha kolay bir şey söyleyeyim onlara televizyon kameraları 500 metre yola dönsünler en az 200 afiş görürler. Rakibimin bütün İstanbul’u on binlerce afişle doldurmasının 500 metredeki sayısını paylaşıyorum. 3 bin küsür oyla kendini başkan ilan ettiler. Sonra biz onu 25 ilçeyi kazandık onun için açıyoruz dediler.

Siz İstanbul’a hizmet edeceksiniz. Adama kişiye kişilere gruplara derneklere hizmet işi bitti. İBB’ye ve İstanbullulara hizmet dönemi başlayacak.”