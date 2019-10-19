İmamoğlu’nun Haydarpaşa ve Sirkeci isyanı!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bolu Belediyesi'ne yapacağı ziyaret öncesinde yol üzerindeki Sapanca'da mola verdi.

İmamoğlu, Sapanca Belediyesi tarafından turizme katkı sağlamak amacıyla geçtiğimiz yıl ihale edilen “Teleferik Projesi”ne tepki göstermek amacıyla nöbet tutan Kırkpınar Hasanpaşa Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Kadın, erkek, yaşlı, çocuk hep birlikte nöbet tutan mahalleliler, İmamoğlu'nu “Her şey çok güzel olacak” tezahüratıyla karşıladı ve İBB Başkanı'na sevgi gösterilerinde bulundu.

MAHALLE HALKI: “TELEFERİĞE KARŞI DEĞİLİZ”

Mahalleli adına konuşan Kırkpınar Çevre ve Doğa Sporları Kulübü Derneği Başkanı Hüsamettin Koçlu, İmamoğlu'na, “Deprem sonrası tek toplanma alanımız burası. Aynı zamanda Kırkpınar Hasanpaşa Mahallesi'nin tek yeşil alanı. Çocuklarımızın oynadığı alan. En büyük özelliklerinden biri de Sapanca Gölü'nü besleyen su havzasının tam üzerindeyiz. 5,5-6 metre altımızda su var. Büyük sıkıntı içindeyiz. Teleferiğe hiçbir şekilde karşı değiliz. Yerinin değiştirilmesini istiyoruz. Kalkınması gereken köylerin bir tanesine yapılsın. Kendi yerimizde bizi işgalci yapmaya kalkıştılar. Amaçları burayı imara açmak” diye konuştu.

“UMARIM UYARILARINIZI DİNLEYEN BİR SES OLUŞUR”

Sapanca halkının duyarlılığını bildiğini belirten İmamoğlu, “20 yıldan fazladır gider-gelirim. Buranın doğallığı, tümüyle yaşayanlarının duyarlılığından kaynaklanıyor. Bu çabanızı saygıyla karşılıyorum. Bu konuda hem Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı'nı hem Sapanca Belediye Başkanı'nı bu sürece daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Konuya yapıcı tavırla bakıyorsunuz. Burası çok bilinen, turizme doymuş bir yer. Farklı noktalarda farklı yatırım olabilir öneriniz var. Sakarya milletvekilimiz, CHP Grup Başkanvekilimiz Engin Özkoç da ilgileniyor süreçle. Ben de tabi yürekten doğanın yanındayım, nerede olursa olsun. Doğaya dönük her yapılan yanlışın, çocuklarımıza, geleceğimize ihanet olduğunun bilincinde birisiyim. Umarım bu bahsettiğiniz hususta sizinle masaya oturup dileklerinizi, taleplerinizi ve uyarılarınızı dinleyen bir ses oluşur” dedi.

HAYDARPAŞA VE SİRKECİ GAR İHALESİ

Vatandaşların hatırlatması üzerine Haydarpaşa ve Sirkeci garları ihalesinden men edilmelerine bir kez daha tepki gösteren İmamoğlu, “Biz, tamamıyla başarıya odaklanarak ve toplumun sesini dinleyerek, insanların taleplerini alarak yol haritası çizmeye çalışıyoruz. Mesela dün 1000'e yakın muhtarımı toplayıp, ‘Nasıl bir şehirde yaşamak istiyorsunuz' diye bir gün boyunca çalışma yaptık. İnsanı yok sayan anlayış, hiçbir bölgeyi yönetemez. Bireysel talepler, bireysel hukuk üzerinden toplumsal hukuku yok sayarsanız, bu olmaz. Bu insani bir tavır aslında. Bu bizim inancımızda da var. Bir rızalık meselesidir mesela. Basit bir komşuluk rızasıdır” diye konuştu. İmamoğlu, vatandaşlarla toplu fotoğraf çektirdikten sonra ayrıldı.