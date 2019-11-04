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İmamoğlu’nun korumaları trafikte dehşet saçtı!

Trafikte tartıştıkları sürücüye silah çekip tekme tokat dövdükleri iddia edilen, İBB Başkanı Ekrem imamoğlu'nun yakın korumaları ifade verdi. Taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu. Güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde korumaların bir kişiyi ailesinin gözü önünde dövdükleri gözlendi. Gözler İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çevrildi.

13:41 -
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Olay, dün akşam 22.00 sıralarında Beylikdüzü Gürpınar’da meydana geldi. İddialara göre, İmamoğlu’nun koruma ekibinde yer alan biri polis iki güvenlik görevlisi ile Beylikdüzü’nde seyir halindeyken başka bir araçta bulunan S.A. arasında tartışma çıktı.

Yaşananlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

Tartışma sırasında S.A’nın kullandığı otomobilin aynası diğer aracın aynasına çarptı. Bunun üzerine Gürpınar Mahallesi’nde eşinin de içinde bulunduğu aracı durduran S.A. ile güvenlik görevlilerinin tartışması burada devam etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırdı. S.A. ile diğer iki güvenlik güvenlik görevlisi, Büyükçekmece Asayiş Büro Amirliğinde ifade verdikten sonra emniyetten ayrıldı. Taraflar emniyetteki ifadesinde, birbirlerinden şikayetçi oldu. (AA)

Beylikdüzü kavga Polis Tokat
Son güncelleme: 14:01 04.11.2019
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