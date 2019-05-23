İmamoğlu’nun o hareketi büyük alkış aldı!

Efsane program ‘Uğur Dündar ile Halk Arenası’ SÖZCÜ TV ile sevenleriyle yeniden buluştu. Halk Arenası’nın ilk konuğu ise; 31 Mart seçimlerinde İBB Başkanlığını kazanan ancak mazbatası elinden alınan Ekrem İmamoğlu oldu.

Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen programı, İmamoğlu’nun anne ve babası da izledi. İmamoğlu, sahneden inerek anne ve babasının eli öptü. Programa enerjiyle başlayan İmamoğlu, sahneye merdivenlerden çıkmak yerine zıplayarak çıktı. İmamoğlu’nun bu hareketi izleyicilerden büyük alkış aldı.