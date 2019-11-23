İnce, yarın basın toplantısı düzenleyecek

Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan’ın “Saray’da Erdoğan ile görüşen CHP’li” yazısının yankıları sürüyor. Turan, yazısına konu olan CHP’li ismin Muharrem İnce, bu bilgiyi kendisine veren ismin de Talat Atilla olduğunu açıkladı. Muharrem İnce, Rahmi Turan tarafından isminin açıklanmasının ardın sosyal medya üzerinden sert bir açıkama yaparak iddiaları yalanladı.

İNCE’DEN BASIN AÇIKLAMASI DUYURUSU

Konuyla ilgili bir açıklama daha yapan İnce, “24 Kasım 2019 Pazar günü saat 13.00'de Yalova Merkez Elmalık Köyündeki evimde sürece ilişkin kamuoyunu bilgilendirmek için isteyen gazetecinin istediği soruyu sorabileceği basın toplantısı düzenleyeceğim” dedi.