İnce’den ‘Saray’a çıkan CHP’li’ yorumu: Derhal…

Sözcü yazarı Rahmi Turan’ın ‘Müthiş bir haber!’ başlığı ile yayınlanan bugünkü yazısı gündeme bomba gibi düştü. Turan Saray’a yakın bir kaynağına dayandırdığı yazısında; CHP’li çok önemli bir ismin Saray’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ile görüştüğünü Erdoğan’ın CHP’li bu isme, “Türkiye’nin güvenliği için senin CHP Genel Başkanı olman gerekir. Düşün, karar ver. Memleketin iyiliği için bu gerekli. Ben de yardımcı olurum!” ifade etti. Yazının yayınlanmasının ardan sosyal medya bu iddia ile çalkalandı.

CHP kanadından yazıya ilk yorum ise Muharrem İnce’den geldi. İnce , Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “CHP Genel Başkanını özgür iradeli kurultay delegeleri seçer, Saray CHP'ye müdahale edemez. Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan'ın yazısında isim vermeden belirttiği kişi ortaya çıkmalıdır. Çıkmıyorsa Saray kapılarında CHP Genel Başkanlığı kovalayan o ismi Rahmi Turan açıklamalıdır.” dedi.

