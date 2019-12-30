İnce’den Sözcü davasıyla ilgili çarpıcı sözler: Bu sulandırmaktan başka nedir?

Sözcü yazar ve yöneticilerine verilen akılalmaz ‘FETÖ cezaları’na tepkiler sürüyor. CHP’li Muharrem İnce, katıldığı CNN TÜRK yayınında cezalarla ilgili açıklamalarda bulundu. İnce şu ifadeleri kullandı;

*Sözcü davasında yargı yargılığını yapmamıştır. Yargı iktidarın bir sopasıdır. Yargı iktidarın geçmişini aklama aracıdır. Yargı rahip konusunda bir pazarlık aracıdır.

*Yargı iktidarın söylemlerine bir meşru aracıdır. Türkiye ne yazık ki böyledir. Türkiye’de, ‘ne istedi de vermedik’ diyenler, ‘sıla hasreti bitsin’ diyenler. Onlarla birlikte yıllarını geçirenler utanmadan Sözcü’ye, Emin Çölaşan’a, Necati Doğru’ya, Metin Yılmaz’a FETÖ’cü diye ceza verirse, size herkes güler.

*Yani bu FETÖ olayını nasıl anlatacaksınız, çok merak ediyorum. Bu sulandırmaktan başka nedir?

*Sabahtan Sözcü’ye ceza veriliyor aynı gün yerli otomobilin tanıtımı yapılıyor. Bu mahkemeyi bir araştırmak lazım. Erdoğan’a da mı kumpas var acaba?

*O gün şov yapacak. Yerli otomobili tanıtacak, aynı gün Sözcü’nün yazarlarına, hayatı FETÖ ile mücadeleyle geçen insanlara ceza verilecek.