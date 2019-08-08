İnternetten alış-veriş yapanları dolandıran çete çökertildi

Operasyon, İstanbul Emniyeti'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polisi harekete geçiren olay emniyete yapılan şikâyetlerle ortaya çıktı. İnternetten mont, ayakkabı, pantolon gibi ürünler sipariş ettiklerini, ancak kendilerine çorap geldiğini söyleyen kişilerin ifadesi üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmalarda şikayetçi olan kişilerin benzer sitelerden alışveriş yaptıkları tespit edildi. Dolandırıcılık yapılan internet siteleri tek tek incelendi. Satılan ürünlerin fotoğraflarının başka internet sitelerinden kopyalandığı anlaşıldı. Şüphelilerin, ürünlerin fiyatlarını orijinal sitlerdekilerden çok daha düşük gösterdikleri belirlendi.

70 İLDE ŞİKAYET

Düşük fiyat göstererek, alış-veriş yapacakların ilgisini çeken sahtekârların, kredi kartı ve EFT ile ödeme yaparak sipariş verenlere hiç bir ürün göndermediği tespit edildi. Kapıda ödeme seçeneği ile alışveriş yapanlara ise “Çorap” gönderildiği anlaşıldı. İkiyüz lira ile 500 lira arasında siparişler vermelerine rağmen kargo paketlerinden “Çorap” çıkan 26 kişi şikayetçi oldu. İstanbul dışında ise 70 ilde yüzün üzerinde kişinin şebekeden şikâyetçi olduğu öğrenildi.

BİNLERCE KİŞİYİ DOLANDIRDILAR

Siber polisinin tespitini göre, şebeke 50 lira ila 500 lira arasında sipariş veren binlerce kişiyi dolandırdı. Ancak mağdurların çoğu, kaybettikleri tutarın büyük olmadığını düşünerek şikâyetçi olmadı. Dolandırıcıların şikâyetçi olan kişilerden 50 bin lira vurgun yaptığı tespit edildi. Ancak şebekenin; kendilerinden şikâyetçi olmayanlardan çok daha fazla vurgun yaptığı belirtildi.

ŞEBEKE ELEBAŞININ 107 ARAMA KAYDI VAR

Polis ekipleri, yapılan çalışmalarda şebekenin elebaşının; hakkında 26 yıl 3 ay kesilmiş hapis cezası bulunan ve 107 arama kaydı olan Adem A. (31) olduğu anlaşıldı. Araştırmalarda şebeke üyesi 6 şüpheli tespit edildi. Çalışmaların ardından, şüpheliler düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, dijital malzemelere ve müşterilere gönderilmek üzere hazır bulundurulan çoraplara el konuldu.

İKİSİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden şebeke elebaşı Adem A. ve İbrahim D. tutuklandı. Sitelerin tasarımını yapan R. K.'nın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli ise serbest bırakıldı. Operasyonla ilgili emniyette yapılan sergideki çoraplar dikkat çekti.

Şebekenin satış yaptığı sitelerin bazılarının şunlar olduğu belirtildi.

www.kidsmodası.com

www.camasirevim.com

www.indirimligiyim.com

www.sontoptan.com

www.markajinal.com