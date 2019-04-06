İstanbu’da bu sabah son durum: Oy farkı 17 bin 999

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına ilişkin AKP’nin itirazları nedeniyle kentteki ilçe seçim kurullarında çalışmalar sürüyor. YSK’nın saat 09.22’teki verilerine göre Ekrem İmamoğlu’nun oyu 4 milyon 171 bin 544 iken, Binali Yıldırım’ın oyuysa 4 milyon 153 bin 545.

Bu sonuca göre iki adayın arasındaki fark, 17 bin 999 oldu. İstanbul genelinde 318 bin 322 geçersiz oy bulunuyor.

İtirazlar nedeniyle İstanbul'un 39 ilçesindeki 76 ilçe seçim kurulunda çalışmalar sürüyor. Bugüne kadar İstanbul'un 17 ilçesindeki 25 ilçe seçim kurulunda geçersiz oyların sayımı tamamlandı. İtirazlar üzerine yeniden sayılan toplam sandık sayısı, 103 bin 95.

Dün saat 19.00 itibariyle geçersiz oyların yeniden sayım işlemlerinin tamamlandığı ilçeler ve sayım sonuçları ise şöyle oluştu;

Adalar: CHP: 0 AKP: 5

Bağcılar 1. İlçe Seçim Kurulu: CHP: 21 AKP: 108

Başakşehir 1. İlçe Seçim Kurulu: CHP: 20 AKP: 71

Bayrampaşa: CHP: 29 AKP: 84

Beykoz: CHP: 74 AKP: 152

Büyükçekmece: CHP: 26 AKP: 69

Esenler 2. İlçe Seçim Kurulu: CHP: 44 AKP: 183

Esenyurt: CHP: 209 AKP: 405

Eyüpsultan: CHP: 22 AKP: 51

Fatih: CHP: 85 AKP: 257

Kadıköy 3. İlçe Seçim Kurulu: CHP: 6 AKP: 14

Sarıyer: CHP: 77 AKP: 196

Sultanbeyli: CHP: 69 AKP: 270

Şile: CHP: 12 AKP: 30

Ümraniye: CHP: 99 AKP: 384

Tuzla: CHP: 16 AKP: 97

Geçersiz oyların yeniden sayılması kararı verilen ve sayım işlemlerinin devam ettiği ilçe seçim kurulları:

Arnavutköy,

Ataşehir,

Avcılar 1. ve 2. İlçe seçim kurulları,

Bahçelievler,

Bağcılar 4. İlçe Seçim Kurulu,

Beylikdüzü,

Beşiktaş,

Beyoğlu,

Çekmeköy,

Gazisosmanpaşa 1. İlçe Seçim Kurulu,

Maltepe 2. İlçe Seçim Kurulu,

Şişli 1 ve 2. İlçe Seçim Kurulları.

Tüm oyların yeniden sayılması kararı verilen ilçe seçim kurulları:

Ataşehir 2. İlçe Seçim Kurulu,

Bağcılar 2. İlçe Seçim Kurulu,

Çatalca,

Çekmeköy,

Kartal 2. İlçe Seçim Kurulu,

Maltepe 1. İlçe Seçim Kurulu,

Silivri,

Sultanbeyli 1. İlçe Seçim Kurulu,

Tuzla,

Üsküdar 1. İlçe Seçim Kurulu.

Tüm oyların yeniden sayım işlemlerinin tamamlandığı ilçe seçim kurulları:

Üsküdar 1. İlçe Seçim Kurulu

İstanbul genelinde geçersiz oy sayısı: 318322