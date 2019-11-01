İstanbul metrosundaki kutlamada tepki çeken video!

İstanbul Metrosu’nda 29 Ekim’de yaşanan bir olay sosyal medyanın gündemine oturdu. Metrodaki Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında seyahat eden bir grup vatandaş 10. Yıl Marşı’nı bir ağızdan söyleme başladı. Vatandaşların coşku dolu anları sırasında yakınlarında cübbeli sarıklı bir vatandaş da vardı.

KAMERASINI AÇAN EL PROVOKASYONUN DÜĞMESİNE BASTI

Tam bu anlarda olayı bambaşka bir alana çekmeye çalışan bir el cep telefonunun kamerasını çalıştırdı. Ortada hiç bir şey yokken cübbeli vatandaşı sanki kutlamadan rahatsız olmuş gibi videoya çekmeye başladı. Yetmedi görüntüleri internette yayınlayarak provokasyonun fitilini ateşledi. Kısa sürede bütün vatandaşlardan videoyu çeken maksatlı şahısa tepki yağdı.

BEKAROĞLU TEPKİ GÖSTERDİ

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu tepkisini “Bu vatandaşa yapılanla şort giyen kadına yapılan arasında ne fark var? Bunu yapanlar bu ülkeye ve bu millete kötülük ediyorlar;tüm inanç ve yaşam tarzı grubundaki makul insanlar bu yobazların kötülüklerini etkisiz kılacaklardır.” ifadesiyle paylaştı.