İstanbul polisinden DHKP/C’ye tarihi darbe

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlükleri ile MİT İstanbul Bölge Başkanlığı ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik koordineli çalışmalarını çok yönlü sürdürüyor.

İstihbarat çalışmaları ile teknik ve fiziki takip sonrası operasyonlarını gerçekleştiren İstanbul polisi, terör örgütü DHKP/C’ye tarihi bir darbe vurdu.

Yılbaşından bu yana yapılan operasyonlarda, İçişleri Bakanlığı’nın Aranan Teröristeler Listesi‘ndeki biri mavi, biri yeşil ve sekizi gri kategoride bulunan 10 terörist yakalandı.

ÖRGÜTÜN ELEBAŞI TUTUKLANDI

DHKP/C’nin kurucusu ve lideri Dursun Karataş’ın 2008’de ölümünden sonra örgütün elebaşılığına getirilen ve ‘yeşil’ kategoride yer alan Ümit İlter, 26 Şubat’ta Okmeydanı’ndaki İdil Kültür Merkezi’ne yapılan baskında yakalandı. İlter’in binanın üst katındaki küçük gizli bir bölmede ele geçirilmesi örgüte büyük darbe vurdu.

Aynı operasyonda ‘gri’ kategoride aranan örgütün Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu ile Emel Yeşilırmak ve İbrahim Gökçek de gözaltına alındı.

KONSOLOSLUĞA ATEŞ AÇMIŞTI

‘Mavi’ kategoride yer alan, silahlı propaganda birliği sorumlusu Hatice Ruken Kılıç, 2 Şubat’ta Avcılar’da saklandığı hücre evinde gözaltına alındı. Kılıç, 10 Ağustos 2015’de Sarıyer’deki ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğuna saldırıda bulunmuş ve olay yerinden kaçmıştı.

Caferi Sadık Eroğlu’nun yakalanması sonrası Türkiye sorumluluğuna getirilen ve ‘gri’ kategoride yer alan Kamile Kayır, 20 Haziran’da Kağıthane’deki örgüt hücresinde ele geçirildi.

‘Gri’ kategoride bulunan ve DHKP/C’nin illegal alan ve silahlı propaganda birliği sorumlusu Seval Yaprak, 14 Ekim’de yurtdışına kaçmaya çalışırken Kırklareli’de bir akaryakıt istasyonunda yakalandı.

SALDIRI ÖNCESİ ÇARŞAFLA YAKALANMIŞTI

Yaprak’ın yerine getirilen ve ‘gri’ kategoride yer alan Çiğdem Şenyiğit, 4 Kasım’da Ataşehir’de gözaltına alındı. Şenyiğit, 30 Temmuz 2012’de İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi’ndeki yerleşkesine saldırıda bulunmak için Hırka-i Şerif Camisi’ne girdikten sonra çarşaf giyerek çıktığı esnada eylemde kullanacağı silahla birlikte yakalanmıştı.

Yine ‘gri’ kategoride yer alan ve DHKP/C adına sansasyonel eylem hazırlığında bulunan Haydar Alaçam ile örgüt yapılanması kapsamında çıkartılan Yürüyüş dergisi sorumlusu Ali Aracı da gözaltına alındı.

‘Yeşil’ kategoride yer alan DHKP/C’nin üst düzey sorumlusu Nurhan Yılmaz, 14 Şubat 2018’de, ‘gri” kategoride yer alan ve yine örgütün üst düzey sorumlularından olan Meryem Özsöğüt, 19 Temmuz 2018’de Sarıyer’de yakalanmıştı. (AA)