İstanbul’da kadın cinayeti: Önce öldürüldü sonra cesedi yakıldı

İstanbul Beyoğlu’nda Suriye uyruklu R.K. isimli kadın, fuhuş yaptığı iddiasıyla kardeşi tarafından önce öldürüldü, ardından da evi ateşe verilerek cesedi yakıldı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen evde bulunan kadının cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, polis katil zanlısı kardeşi ve arkadaşını gözaltına aldı.

Beyoğlu Çukur Mahallesi Geniş Yokuşu Sokak'ta bir binanın 3'ncü katında geçtiğimiz pazar gecesi yangın çıktı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını söndürdüklerinde sırtında bıçak bulunan bir kadın cesediyle karşılaşınca polise haber verdi.

ÖNCE BOĞAZINI KESMİŞLER SONRA ARKASINDAN BIÇAKLAMIŞLAR!

Olay yerine gelen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları araştırmada 30 yaşındaki R.K. isimli kadının önce boğazının kesildiğini daha sonra sırtından bıçaklandığını tespit etti. R.K.'nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Çalışma kapsamında R.K.'nın akrabalarını ve yakın ilişkilerini mercek altına alan ekipler çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye başladı. Saatler süren güvenlik kamera incelemeler sonucu kimliği belirlenen iki şüpheli takibe alındı.

Sürdürülen takipler sonucu R.K. isimli kadının ağabeyi olduğu öğrenilen A.K. ve arkadaşı M.D. gözaltına alındı.

FUHUŞ YAPTIĞI İÇİN ÖLDÜRÜLDÜ İDDİASI

Polisteki çapraz sorgulamalarda ağabey A.K.'nin R.K.isimli kardeşini fuhuş yaptığı gerekçesiyle öldürdüğü ardından da evi ateşe verdiği ortaya çıktı. İşlemleri tamamlanan A.K. ve M.D. adliyeye sevk edildi.