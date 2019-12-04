İstanbul’da musluktan akan su neden içilemiyor?

16 milyon nüfuslu İstanbul'da musluktan akan suyun içilmemesi yıllardır tartışma konusu olmaya devam ediyor.

İBB Meclisi'nin kasım ayı oturumları sırasında suya zam tartışmaları arasında musluktan akan suyun içilmemesi de gündeme geldi.

AKP ve CHP grubunun hemfikir olduğu tek konu da bu oldu. Her iki parti de İstanbul'da musluktan akan suyun içilebilir nitelikte olduğu ancak “tat” sorunu nedeniyle tercih edilmediğini dile getirdi.

“MUSLUK SUYU İÇİLEBİLİR HALE GETİRİLSİN”

İBB Meclisi İYİ Parti Grup Sözcüsü Dr. Suat Sarı da konuyla ilgili dikkat çeken bir öneride bulundu. “Niye İstanbul musluktan Almanya ,Avusturya, Fransa gibi su içemiyor?” diye soran Dr. Sarı, musluktan akan suyun içilebilir hale getirilebileceğini söyledi.

Zamlı su tarifesinin kabul edilmemesi nedeniyle İSKİ'nin 7.7 milyar liralık 2020 bütçesinde 1.5 milyarlık kayıp oluştuğunu ifade eden Sarı “16 milyon nüfusun 2-3 milyonunun musluktan su içmesi sağlansa kesilen 1.5 milyarlık gelir, 3-4 milyar lira olarak geri döner” dedi.

APARTMANLARA “MAVİ BAYRAK” ÖNERİSİ

Bütün binaların girişine filtreler koyarak musluktan su içilmesini sağlamanın mümkün olduğunu anlatan Sarı, “Niye biz damacana sektörüne dünya kadar para veriyoruz? Musluktan su içilebilir, bir an önce çalışmalara başlanmalı. Apartmanların kapılarına mavi bayraklı plajlar gibi ‘bu apartmanın suyu içilebilir' etiketi konulsun. Bazı maliyetler apartmanlara yüklenebilir” diye konuştu.