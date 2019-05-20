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İstanbul’da Suriyeli mezarlığı

2011 yılından itibaren Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınmaya başlayan Suriyelilerin sayısı 5 milyona dayandı. Büyük bölümü ise Türkiye'deki sosyal ve kültürel hayata entegre oldu. Sayıları 600 bini geçen İstanbul'daki Suriyelilerin artık mezarlıkları da var. İBB, Avrupa Yakası'ndaki Kilyos Mezarlığı ile Anadolu Yakası'ndaki Hekimbaşı Mezarlığının içinde, Suriyelilere 'özel' bölüm ayırdı.

Fatma VURGUN
10:33 -
Haberler Gündem
İstanbul’da Suriyeli mezarlığı

İBB, Suriyelilerden gelen yoğun talep sonrası, Suriyelilere özel mezarlık alanı uygulamasına gitti. Suriyeliler için Kilyos Mezarlığının bir bölümü ile Hekimbaşı Mezarlığının bir bölümü tahsis edildi.

FOTO:SÖZCÜ

Buraya defnedilen Suriyelilerin mezar taşlarındaki “isim, soyisim, doğum ve ölüm yeri” gibi bilgilendirme açıklamaları Arapça. Tarihler ise miladi takvime göre yazılı.

FOTO:SÖZCÜ

600 BİNDEN FAZLA SURİYELİ VAR

Türkiye’de bulunan yaklaşık 5 milyon Suriyeli’den 600 bini İstanbul’da bulunuyor. Suriyelilerin İstanbul'da yoğun olarak yaşadıkları semtler ise Küçükçekmece, Esenyurt, Başakşehir, Sultangazi, Bağcılar, Zeytinburnu ve Fatih.

FOTO:SÖZCÜ

Son verilerine göre, İstanbul'da bulunan Suriyelilerin yüzde 86'sı Avrupa yakasında, yüzde 14'ü ise Anadolu yakasında yaşıyor.

FOTO:depophotos

Aralık 2017 tarihi itibarıyla dünya genelinde en fazla Suriyeli, yüzde 54'le Türkiye'de yaşıyor. Lübnan yüzde 18'le ikinci sırada yer alıyor. Yüzde 11 Ürdün,, yüzde 11 Avrupa Birliği ülkeleri, yüzde 4'le Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi ve yüzde 2'yle Mısır izledi.

23 Mayıs Perşembe günü Uğur Dündar ile Halk Arenası'nın ilk konuğu Ekrem İmamoğlu. Bu tarihi program sadece Sözcü TV'de.

Son güncelleme: android-time 10:46 20.05.2019
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