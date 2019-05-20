İstanbul’da Suriyeli mezarlığı

İBB, Suriyelilerden gelen yoğun talep sonrası, Suriyelilere özel mezarlık alanı uygulamasına gitti. Suriyeliler için Kilyos Mezarlığının bir bölümü ile Hekimbaşı Mezarlığının bir bölümü tahsis edildi.

Buraya defnedilen Suriyelilerin mezar taşlarındaki “isim, soyisim, doğum ve ölüm yeri” gibi bilgilendirme açıklamaları Arapça. Tarihler ise miladi takvime göre yazılı.

600 BİNDEN FAZLA SURİYELİ VAR

Türkiye’de bulunan yaklaşık 5 milyon Suriyeli’den 600 bini İstanbul’da bulunuyor. Suriyelilerin İstanbul'da yoğun olarak yaşadıkları semtler ise Küçükçekmece, Esenyurt, Başakşehir, Sultangazi, Bağcılar, Zeytinburnu ve Fatih.

Son verilerine göre, İstanbul'da bulunan Suriyelilerin yüzde 86'sı Avrupa yakasında, yüzde 14'ü ise Anadolu yakasında yaşıyor.

Aralık 2017 tarihi itibarıyla dünya genelinde en fazla Suriyeli, yüzde 54'le Türkiye'de yaşıyor. Lübnan yüzde 18'le ikinci sırada yer alıyor. Yüzde 11 Ürdün,, yüzde 11 Avrupa Birliği ülkeleri, yüzde 4'le Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi ve yüzde 2'yle Mısır izledi.