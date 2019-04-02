Son dakika: İstanbul’daki durum için en net açıklama Kaftancıoğlu’dan geldi!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Seyrantepe'de bulunan CHP 2'inci Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi'nde gazetecilere açıklama yaptı.

“ALGI OPERASYONLARINA RAĞMEN BAŞARACAĞIZ”

Kaftancoğlu, İstanbul seçmenine oylarını koruyacaklarına dair söz verdiklerini belirterek, “Kimsenin hakkının kimseye geçmemesi için elimizden geleni yapacağımızı söylemiştik. Şuana kadar bunu fazlası ile başardık ve yapılmak istenen algı operasyonlarına karşı başaracağız. İstanbul halkı verdikleri her doğru tescil edilmesinin takipçisi olacağız ve bunu sağlayacağız. Bizim İstanbul'da topladığım 31 bin 124 değil. 31 bin 186 ıslak imzalı tutanaklarımızla YSK verilerini tek tek karşılaştırdığımızda kazananın Ekrem İmamoğlu olduğunu görüyoruz. Buna rağmen, algı operasyonları oluşturulmaya ve bunun üzerinden bir sonuç alınmaya çalışılıyor. Sanki ilk defa bir seçim yaşanıyormuş gibi oluşturulmak oluşturulmak istenen algı operasyonu ile halkın sandığa yansımış iradesi gasp edilmeye çalışılıyor. Bizler seçim günü, vatandaşlarımız, devletin görevlisinin olduğu her partinin temsilcisi olduğu sandığa giderek oy kullandılar. Oy kullanma işlemi bittikten sonra, yine devletin görevlisinin ve siyasi parti temsilcisinimn olduğu ortamda oylar açıldı ve sayıldı. Bu oylar, ıslak imzalı tutanaklarla, kayıt altına alındı ve bu kayıtlarla YSK'ya aktarıldı” diye konuştu.

“İMAMOĞLU’NUN OYU ARTACAK”

Verileri aktarılırken kimi tutanaklarda maddi hatalar olduğunu vurgulayan Kaftancıoğlu, “Bizim de bugün saat 15.00’a kadar il genelinde 300 sandıkta maddi hata tespitimiz oldu ve bu maddi hata tespitlerimize ilişkin itiraz ettik. Bu itirazların kabulü ile birlikte İmamoğlu'nun oylu 4 bin 960 daha artacak. İmamoğlu oy oranı artacak. Diğer siyasi partilerin de oyları sırasında oluşan maddi hataların başvurmaları ve bununla ilgili düzeltilmesi konusunda hiçbir sıkıntı yok. Yalnız İstanbul'da geçersiz oyların yeniden sayılması ile ilgili ilçe seçim kurullarına dilekçeler verildi. İlçe seçim kuruluna geçersiz oyların sayımı ile ilgili dilekçelerin verilmesi bunun hukuki dayanak olması lazım. Hukuki dayanağın da sandıkları kapandığı anda geçersiz oylar sayıldığında ıslak imza tutanaklarının altı oluşturulurken, altına geçersiz oylarla ilgili bir şehr düşülmesi lazım ki, geçersiz oyların yeniden sayılması için hukuki bir gerekçe oluşmuş olsun. Bu olmadan seçim günü sandıklar açıldığında biraz önce dediğim gibi bütün siyasi partilerin temsilcisi oradaydı, bir şehr yazılmadan bütün geçersiz oyların sayılması talebi tamamen mesnetsiz ve bir hiçbir hukuk gerekçe ile dayandırılmayan bir yaklaşımdır. Eğer, herhangi bir sandıkta geçersiz oyların sayılması ile ilgili not düşüldüyse bunun sayılmasında sıkıntı yok. Ama tüm geçersiz oyların yeniden sayılmasının hiçbir gerekçesi ve hukuki dayanağı yoktur. 2 İlçe seçim kuruluna yapılan itirazlar da bu bağlamda zaten reddedildi.” İfadelerini kullandı.

“GEREĞİNİ YAPMALARINI BEKLİYORUZ”

Kaftancıoğlu, “İstanbul'da seçimi kazandı dedik, halk kazanı dedik, 16 milyon İstanbullu kazandı dedik. Ama ne yazık ki bu iradeyi bir şekilde kabul etmek istemeyen ve bunu algı operasyonu ile dönüştürmek isteyen anlayışla karşı karşıyayız. Elimizde mevcut bulunan 31 bin 186 ıslak imzalı tutanaklarımızla birlikte biz halkımıza verdiğimiz sözün arkasındayız. Bu sözle birlikte bütün sonuçları, testlerimizle tespitlerimizle, itirazlarımızla sizlere paylaşacağız. İstanbul'un kazananı 16 milyon İstanbullu’dur. İstanbul'un kazananı Ekrem İmamoğlu'dur. Bir an önce bunun kamuoyu tarafından da tescilendiği gibi bu algıyı yaratmak isteyenlerin de bu konuda gereğini yapmalarını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

“BÜTÜN OYLARIN TEKRAR SAYILMASI HUKUKİ DEĞİL”

Basın açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularının yanıtlayan Kaftancıoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nın Kadıköy’de İmamoğlu’na 424 oy daha tespit edildiğini sözlerine ilişkin, “Başka bölgeler de bu oldukça fazla. Aslında her seçimde rutin olan şeyler, bu seçimde yeni olmuşcasına ve bunun üzerinden çok büyük kıyametler kopartılmak istenircesine davranılıyor. Maddi hatalar nedeniyle itirazımızı yapmışız ve Ekrem İmamoğlu’nun 424 oyu artmış. Şu ana kadar da diğer ilçelerde 300 tane itirazımız oldu. Bunların da aynen Kadıköy’deki gibi itirazımız kabul edildiği durumda başkanımızın oyları 4 bin 960 artacak. İstanbul genelinde bütün oyların tekrar sayılması da hukuken mümkün değil.” dedi.

YENİDEN SAYIMI ÖRNEKLERİ İLE ANLATTI

Bu maddi hataların bütün ilçeler de olabileceğine de dikkat çeken Kaftancıoğlu, “Örneğin bizim Kadıköy’de 4 bin 960 artacak. Diğer partilerde de var ancak öyle iddia edildiği gibi ciddi oranlar değil. Asla ama asla seçim sonucunu değiştirecek kadar değil. Hepsini çok detaylı çalıştık. Bu ufak tefek maddi hatalarla seçim sonucunu değişmeyeceği biliniyor. İstanbul’da geçersiz olarak kabul edilen 300 bin oyun tamamen sayılması istemi ortaya çıkmış durumdadır. Ama bunun da hiçbir hukuksal dayanağı yoktur. Kaldı ki geçersiz oyları saymak için sandık kapandığı anda ıslak imzalı tutanaklar oluşturulurken mutlaka gerekçeli şerh düşülmesi lazım. Geçersiz oyların çok fazla olduğu söyleniyor. Bir önceki seçimlerde 400 bindi. Geçersiz oyların sayısının fazla olması bir hukuksal gerekçe değil. Kaybettiklerini gördüler sadece bu algı operasyonlarıyla İstanbulluyu mağdur etmeye devam ediyorlar. İstanbul’un artık hizmete ihtiyacı var. O yüzden gelin İstanbullu’yu daha fazla mağdur etmeyin ve Ekrem İmamoğlu’na işlerini yapması için fırsat verin. Süreci uzatmaktan başka hiçbir şey değil bu yapılmaya çalışılan.” diye konuştu.