İstanbul’un iskelelerinde şok görüntüler! | Son dakika haberleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tesisler Bakım ve Onarım Müdürlüğü, 50 adet iskelede yapılacak tadilat, bakım ve onarım için 26 Mart 2019 tarihinde ihale düzenleyecek. 156 iş kaleminden oluşan bakım işlerinin 300 günde tamamlanması planlanıyor. Çalışmalar kapsamında tüm iskelelerde tehlike taşıyan elektrik tesisatları ve bayrak direkleri yenilenecek.

İhale dosyasında yer alan “Yapılacak İşler Listesi”nde sıralanan arızalar oldukça ilginç bir tabloyu da ortaya koyuyor. Buna göre İstanbul'daki iskeleler resmen dökülüyor. Listede yer alan dikkat çekici birkaç örnek şöyle:

KOLONLORDA ÇATLAMA VAR!

Beşiktaş Kadıköy İskelesi'nde gemi ile kara arasında açıklık bulunuyor ve yolcu girişindeki zemin taşı yerinden çıkmış durumda. Eski Kadıköy iskelesinde Beşiktaş salonunun kolonlarında çatlama var. Yeni Kadıköy iskelesinin tavanı bir çok yerinden su akıtıyor.

YANGIN ALARMI “ALARM” VERİYOR

Bostancı İskelesi'nde de salonun tavanı su akıtıyor, oluklar kırık. Çengelköy iskelesinde yangın alarm sistemi devamlı alarm veriyor. Eminönü'ndeki Boğaz hattı iskelesinin yolcu çıkış kapısı iple tutturuluyor, yangın tüplerinin kullanım süresi de dolmuş. Eminönü Haliç iskelesinde de yangın tüplerinin kullanım süresi geçmiş durumda ve korkuluklar kırık. Eminönü Üsküdar iskelesinde de yangın alarmı sistemi arızalı. Kanlıca iskelesinde yangın alarmı çalışmıyor ve yağışlı havalarda tavandan su geliyor. Kınalıada iskelesinde de yangın alarmı çalışmıyor.

HAYDARPAŞA'DA VANA YOK

Eminönü Kadıköy ile Haydarpaşa iskelelerinde gemilerin su alabileceği vana bulunmuyor. Hasköy iskelesinin salonuna yağışlı havalarda su giriyor. Heybeliada iskelesinin yolcu çıkışında sac çürümüş ve delinmiş, yangın tüpü de boş. İstinye iskelesinde kanal taştığı için salona su giriyor. Üsküdar Eminönü iskelesini, mazgalların yetersiz olması nedeniyle su basıyor.