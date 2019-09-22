İstanbu’un çehresi hızla değişecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 16-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenen, ‘Avrupa Hareketlilik Haftası'nın son gününde binlerce İstanbulluyla, ‘Otomobilsiz Kent Günü Birlikte Yürüyelim' etkinliğine katıldı. 2002 yılından beri düzenlenen etkinlik, dünyanın önemli kentlerinde motorize trafiğin kısıtlanması, çevreci alternatiflerin geliştirilmesi, temiz ve sağlıklı bir çevre için yerel yönetimlerin kalıcı tedbirler almasını teşvik etmeyi amaçlıyor.

YAKLAŞIK 1,5 KİLOMETRE YÜRÜDÜLER

İBB Orkestralar Müdürlüğü Bando Takımı öncülüğünde marşlarla başlayan yürüyüşe, Başkan İmamoğlu'nun yanı sıra, AB Türkiye Delegasyon Başkanı Christian Berger, AB Ulaştırma Kabine Başkanı Matej Zakonjsek, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut, Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir ve binlerce İstanbullu katıldı. Yürüyüş boyunca İstanbullular Başkan İmamoğlu ile fotoğraf çektirmek için adeta birbiriyle yarıştı.

Şaşkın Bakkal'dan başlayan yaklaşık 1,5 kilometrelik yürüyüş, Göztepe Parkı'nda son buldu. İmamoğlu daha sonra, cadde boyunca birlikte yürüdüğü yabancı misafirleriyle park girişinde hazırlanan platforma çıkarak İstanbullulara seslendi.

Dünyanın birçok kenti ile birlikte Türkiye'den de 61 şehrin ‘Otomobilsiz Kent Günü Birlikte Yürüyelim' etkinliğine katıldığını belirten İmamoğlu, “Çok değerli bir aktivitenin içindeyiz. Sağlıklı bir güne merhaba demenin keyfini çıkarıyoruz” dedi.

“KAYBOLMUŞ ALANLARI HİZMETE SUNMAK İSTİYORUZ”

İstanbul'da önceliklerinin insan olduğunu her yerde ifade ettiklerini kaydeden İmamoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bir şehir ne kadar çok yürünebiliyor, bisikletle dolaşılabiliyorsa o kadar kaliteli yaşam, kaliteli sağlık var demektir. Hatta toplumsal dayanışma ve bütünleşme var demektir. Çünkü insanlar sokağa, parklara çıktıkça yürüdükçe, dolaştıkça birbirine selam verirler ve buluşurlar. Böyle bir ortamda asla sorun yaşamazsınız. Daha çağdaş bir ortam orada olur. Oradaki çocuklar ve gençler daha özgüvenli bir biçimde büyürler. Dolayısıyla bizim İstanbul'da kesinlikle var etmek istediğimiz; insanların yürüyebileceği, koşabileceği bisiklete binebileceği ortamları sağlamaktır. Bu noktada kaybolmuş alanları bir an önce insanların hizmetine sunmalı, caddeleri buna göre tasarlamalı.”

“İSTANBUL'UN ÇEHRESİ HIZLA DEĞİŞECEK”

İstanbul'un kaynaklarının doğru kullanıldığı takdirde çok güzel hizmetlerin yapılabileceğini vurgulayan İmamoğlu, “Göreceksiniz bunlar hiç zor değil. Doğru işler ürettiğimizde, doğru kaynak konusunda partnerlerimiz var. Hem AB hem diğer kurum ve kuruluşlar bizimle beraber olacaklar. İstanbul'un çehresi hızla gerçekten değişecek. Çünkü hem bu kent hem de sizin gibi güzel insanlar böyle bir şehirde bunu hak ediyor. Her şey çok güzel olacak inşallah” ifadelerini kullandı.

“İSTANBUL'UN HER İLÇESİ BİZİM İÇİN AYNI”

İmamoğlu, eski yönetimlerin İstanbul'un bazı ilçelerine yeterince hizmet götürmediğinin altını çizerek, “Bu konuda bir şey daha söyleyeyim; Kadıköy Bağdat Caddesi, Sahil Yolu bu alanlarda geçmiş yıllarda problem, sıkıntı ya da ihmal edilmiş ne varsa büyükşehir adına onları da hızlıca gidereceğiz. Endişeniz olmasın. Şehrin her yerine hizmeti ayrımcılık olmaksızın yayacağız. Her ilçe bizim” dedi.

“SİZLERİ ŞAŞIRTACAĞIZ

ĞIZ”“İnşallah 29 Ekim öncesinde yaklaşık 5.5 milyon metrekarelik ormanı (Kemerburgaz Kent Ormanı) İstanbul'un hizmetine açmanın hazırlığını yapıyoruz. Bunun büyük bir kısmını 29 Ekim'den önce hizmete geçireceğiz. Bu güne kadar burayı neden kullanmıyorduk diyebilirsiniz” sorusunu anımsatan İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yine boğazın kenarında çok ihmal edilmiş, kullanılmaz yüzlerce dönümlük bir alanı şehrin hizmetine sokmak için start verdik. Bu hazır olan alanları tanzim ve düzenleyerek insanların kullanımına ve bu şehrin sıhhatine açacağız. Ama onun yanı sıra da yeni park düzenleriyle beraber İstanbul'da yaya yürüyerek metroya, deniz ulaşımına entegre olma konusunda hızlı hareket edeceğiz. Göreceksiniz bazen ‘Bugüne kadar şuraya neden yürüyerek gidemedik' diyeceksiniz. Sizleri şaşırtacağız, göreceksiniz. Bu şehrin imkanları, fırsatları ve sürprizleri var. Tümünü sizler için ve bu kentin geleceği için en başta çocuklar ve gençler için kullanacağız.”

CHRİSTİAN BERGER: ARABA YÜKÜNDEN KURTULMAK İÇİN BURADAYIZ

AB Türkiye Delegasyon Başkanı Christian Berger de yaptığı konuşmada, “Burada olmak çok güzel. Mobilize için buradayız. Aslında bir nevi kendi hayatımız için buradayız. Bu yükten, trafik, araba yükünden kurtulmak için buradayız. Birkaç dakika önce Brüksel'in tamamı trafiğe katıldı. Bugün farklı yerlerde 3 bin kent bu aktivitenin aynısını yapıyor. Türkiye'den de 61 kent bunun içinde. Bu yıl iki farklı odağımız var, yürümek, güvenli şekilde yürümek. Aynı zamanda güvenli şekilde de bisiklete binmek. Bisiklete binmek için daha fazla alan açılabilirse hayatlarımız daha sağlıklı hale gelebilecek o yüzden birlikte yürüyelim diyoruz” dedi.

MATEJ ZAKONJSEK: İSTANBULLULAR TARAFİKTE 70 DAKİKA HARCIYOR

AB Ulaştırma Komiseri Kabine Başkanı Matej Zakonjsek'de konuşmasında, “İstanbul halkını kutluyoruz aslında bu güzel kentte daha iyi, daha sağlıklı, hızlı bir şekilde hareket halinde olmanızı istiyoruz. İstanbul halkı her gün trafik sıkışıklığında 70 dakikasını harcıyor. O zamanı dostlarınızla ailenizle sevdiklerinizle harcamanız lazım, trafikte değil. Dünyanın her yerinde aynı sıkıntıyı yaşıyorlar. Ama İstanbul özel bir şehir. İstanbul'da hem bisiklete binebilir, tramvaya binebilir, vapura, metroya, finükülere bütün diğer raylı sisteme binebilirsiniz. Bunlara sadece İstanbul'da binebilirsiniz” ifadelerini kulandı.

“YÖNETİCİLERE DOKUNMAK İSTİYORLAR”

Başkan İmamoğlu, yürüyüşün ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, “Yürüyüş sırasında gençlerle neler konuştunuz, sizden talepleri ne oldu?” şeklindeki soruya İmamoğlu şu yanıtı verdi:

“Her şeyden önce sevgi istiyorlar. Paylaşım istiyorlar. Yöneten, yönetilen diye değil, şehrin bir hemşerisi arkadaşı… Aslında bu bir nevi anlayışın da değişimine işaret. Dokunmak istiyor yöneticilere, aradaki mesafenin kalkmasını istiyorlar. Açıkçası ben de bundan beslenen birisiyim. Ben de bundan mutluyum. İstanbul'un ihtiyaçlarını da fısıldıyorlar, konuşuyoruz. Bence paylaşmak, dokunabilmek, sevgi ve saygı.”

“MEDYA A.Ş'NİN İLANINA 6 BİN KİŞİ BAŞVURDU”

İmamoğlu, Medya AŞ'nin sosyal medya üzerinden vermiş olduğu iş ilanı ile ilgili bir soru üzerine de şöyle konuştu:

“6 bine yakın başvuru oldu. 13 arkadaşı göreve davet edeceğiz. Bu tabi İstanbul'da değil, tüm Türkiye'deki işsizliğin son geldiği noktayı bize tarif ediyor. Yani 13 kişi için 6 bine yakın başvuru çok büyük bir sayı. Arkadaşlarım, burada çok sıkı bir denetim ve analizle gerçekten işe uygun insanları tercih etmeye çalışacak. Tümüyle hassas davranacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Hiçbir vatandaşımızın şüphesi olmasın, tümüyle bütün iştiraklerimizde, yani liyakati önde tutan ve gerçekten kentin insanları, ‘Ben çalışırsam hayatıma birikim katarsam, tecrübe ve deneyim elde edersem bunun karşılığını alabiliyorum' hissine ihtiyacı var gençlerin. O bakımdan bu bizim ilk duyurumuz ve duyuruya verilen cevap. Burada iyi bir başlangıçla hep böyle devam edeceğiz. Ama tabi bir yönüyle de 13 eleman için 6 bine yakın başvuru üzücü aslında.”

“CHP'DEKİ İÇ YAZIŞMA YANLIŞ BİR YAZIŞMADIR”

İmamoğlu, “Son günlerde medyada yer alan, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki iç yazışma ve torpil iddiaları ile ilgili görüşleriniz nedir?” şeklindeki soruyu, “Parti içinde bir yazışma, gördüm. İlk bir cümlesi doğru, ondan sonrası yanlış. Metodun benim nazarımda bir itibarı yok, doğru da değil. Orada yanlış yapan arkadaşımızla ilgili umuyorum il başkanlığımız bir görüşme ya da bir değerlendirme yapacaktır. Bizim için tabii ki referans yazabilir, tabii ki herkes referans yazabilir, CHP'de görev alan insanları da yazabilirler, bir belediye başkanını da yazabilirler. Herhangi bir insanı da yazabilir. Çünkü günün sonunda referanslar sorgulanacak. Bizim için bir ayrıcalığı yoktur, bunu beyan ettik. Yanlış bir yazışmadır. İnşallah hızlıca düzeltirler. Yazan arkadaşımızın bir hatası. İnşallah bunu düzeltirler diye düşünüyorum” sözleriyle yanıtladı.

“İSTİHDAM OFİSLERİNİN DEVAMI GELECEK”

İmamoğlu, yeni İstihdam ofislerinin açılıp açılmayacağı yönünde biri soruya da yanıtladı. “Tabi Kartal'da çok hızlı bir hazırlığımız var, bölgesel istihdam ofisleriyle ilgili. Tüm İstanbul'da gereksinimin sayısı olarak 10 tane açmayı düşünüyoruz, artabilir de” diyen İmamoğlu, şöyle devam etti:

“Bu işler hepsi, bir hazırlık, bir sistemle devreye giriyor. 2, 2.5 ay içerisinde bütün bunların olması elbette mümkün değil. Ama yakın zamanda Kartal'da açılacak. Daha sonra diğer alanlarda devreye girecek. Temel hedefimiz de yine işgücüyle ilgili bilgi bankası oluşturmak. Hem bizim ihtiyaç duyduğumuz, ama daha çok İstanbul'un farklı sektörlerindeki ihtiyaçlara insanları yönlendirmek adına bir sistemi yöneteceğiz. Göreceksiniz çok başarılı olacak. Çok ciddi, doğru işgücünü doğru işverenle buluşturma sistemiyle ilgili çok örnek bir çalışmaya imza atacağız.”