İşte İmamoğlu’nun 100 günlük karnesi

YSK'nin 31 Mart İstanbul seçimini iptal etmesi nedeniyle 3 ay arayla iki kez İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran seçimleri sonrasında 806 bin farkla oturduğu başkanlık makamında 100 günü geride bıraktı. 27 Haziran günü ikinci kez mazbatasını alarak görevine başlayan İmamoğlu, 100 gün içinde birçok dikkat çeken icraata imza attı, çok sayıda polemiğin de hedefi oldu.

MALİ TABLOYU ORTAYA KOYDU

SÖZCÜ okurları için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 100 gününü derledik. İmamoğlu, seçildikten sonra başkanlık yaptığı ilk İBB Meclis toplantısında büyükşehirin mali durumunu gözler önüne serdi. İmamoğlu göreve geldiğinde İBB'nin kasasında sadece 7 milyon TL para olduğunu ve kendisine 5,8 milyar TL vadesi geçmiş, ödenmemiş borç bırakıldığını açıkladı. İmamoğlu, temmuz ayında kullanılacak olan maliye katkı payının da İBB'ye, ülke tarihinde ilk defa kendileri yönetime gelmeden önce ödendiğini ve temmuzda kullanılması gereken 980 milyon liranın bir hafta içinde bitirildiğini kaydetti. İmamoğlu, gider bütçesinin 1,7 milyar TL’lik yedek ödeneğinin tamamının da ilk 6 ayda tüketildiğini tespit ettiklerini söyledi.

ALACAKLI MÜTEAHHETLERİN PARALARI ÖDENDİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, nakit akışı için kredi alıp, eski borçların kapatılması için borç alma yetkisi istedi. İBB Meclisi'nden İmamoğlu'na 1 milyar 525 milyon liralık borç alma yetkisi verildi. 1 milyar 525 milyon liralık borç, alacaklı müteahhitler ile belediye şirketlerinin sigorta ve vergi borçlarını kapatmak için kullanıldı. Kredi kullanımıyla birlikte İBB'nin yaklaşık 10 milyar TL olan finansman açığı 7.6 milyar liraya kadar düştü. 2019 yılı için 23 milyar 800 milyon olarak gider bütçesinin de 22 milyar TL'ye düşeceği tahmin ediliyor.

DURDURULAN METRO HATLARINDA ÇALIŞMA BAŞLADI

İstanbul'da yaklaşık 1.5 yıldır duran 8 metro projesi için inceleme başlatıldı. Müteahhitlerin alacaklarının ödenmesinin ardından durdurulan hatlardan biri olan Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı'ndaki yapım işlerini yeniden başladı.

DERNEKLERE, VAKIFLARA, CEMAATLERE HİZMET DÖNEMİ BİTTİ

Ensar Vakfı, TÜRGEV, TÜGVA, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Daru'l Fünun İlahiyat Vakfı ve Hoca Ahmet Yesevi Vakfı ile İBB arasındaki protokoller fesh edildi. Bu vakıflar için İBB bütçesinden toplam 357 milyon 453 bin 972 lira harcandığı belirlendi. Vakıflara kiralama, bakım-onarım ve yeme-içme kalemleri altında bugüne kadar 190 milyon liradan fazla ödeme yapılırken, sadece bir vakfın ulaşım ve yeme-içme giderinin İBB bütçesine 56,5 milyon lira yük getirdiği açıklandı. Yapımı devam eden ve bazılarının önemli bölümü tamamlanan tesislerden, toplam maliyeti 165 milyon lirayı bulan 5 adedinin aynı vakıf adına yapıldığı belirlenerek bu binaların tasarlanan vakıf ve derneklere teslim edilmeyerek, İBB tarafından değerlendirilmesi kararlaştırıldı.

YENİKAPI'DA İSRAF SERGİSİ

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi, bağlı kuruluşları İETT, İSKİ ve 28 iştirak şirketlerinde ihtiyaç fazlası olduğu belirlenen 730 araç günlerce Yenikapı'da sergilendi. İki seçim arasında yani Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında 517 aracın kiralandığı şirketlere iade edildiği, Yenikapı'da sergilendikten sonra şirketine iade edilecek 730 araçla birlikte toplam 1247 aracın İBB sisteminden çıktığı duyuruldu. Bu sayede yıllık 50 milyon liralık tasarruf sağlanmış oldu.

OTOGAR İBB YÖNETİMİNE GEÇTİ

Yıllardır tartışma konusu olan Bayrampaşa'daki Büyük İstanbul Otogarı'nı 25 yıldır işleten Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği'nin sözleşmesi 5 Mayıs 2019 günü dolmuştu. İmamoğlu'nun göreve gelmesinin ardından otogarın önce otoparkı daha sonra da otogar yönetiminin tamamı İBB tarafından devralındı. 9 Eylül'de otogarın yönetimi tamamen İBB'ye geçtikten sonra da güvenlik ve hijyen açısından risk yaratan metruk durumdaki alt katları yıkıldı.

DEPREM TOPLANMA ALANLARI

İstanbul'u sarsan 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, büyük kısmı imara açılan deprem toplanma alanlarının yerine İstanbul'un merkezi ilçeleri başta olmak üzere 859 yeni deprem toplanma alanları tespit ettiklerini açıkladı. Topkapı'daki İETT Garajı'nın bu alanlardan biri olacağı duyuruldu.

ULAŞIM İNDİRİMLERİ

Daha önce sadece dini bayramlarda yüzde 50 indirimli olan toplu taşıma, resmi bayramlar da dahil edilerek tamamen ücretsiz yapıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatı ile 40 TL'ye indirilen aylık öğrenci kartının kapsama alanı genişletildi. İBB Meclisi'nde oybirliği ile alınan karar doğrultusunda liseden mezun olup üniversite sınavına girmiş ancak kazanamamış öğrenciler de bir yıl daha indirimli kartlarını kullanabilecek. Öğretmenler için uygulanan indirimli ulaşım hakkı, “ücretli öğretmenlere” de tanındı.

ŞEHİT ÇOCUKLARINA YARDIM

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla, yetim, öksüz, engelli ve şehit çocuklarına tek seferde verilen 250 TL'lik yardım 300 TL'ye yükseltildi. Bir seferde karşılıksız verilecek olan 300 TL’lik yardımdan İstanbul genelinde tespit edilen 95 bin öğrencinin yararlanması bekleniyor.

KADINLAR ÜST DÜZEY GÖREVLERE GETİRİLDİ

İmamoğlu, İBB tarihinde genel sekreter yardımcılıklarına ilk kez kadınları atadı. Kültür, Sosyal Hizmetler ve Sağlıktan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı olarak Şengül Altan Arslan, İnsan Kaynakları ve Kurumsal Yönetimden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı olarak da Yeşim Meltem Şişli atandı. İBB yönetiminde 34 birimde görev yapacak 33 yönetici arasında 5 kadın bulunuyor. Ataması yapılan 22 iştirak şirketinden 3'ünün genel müdürü de kadın oldu. Şehir Hatları A.Ş Genel Müdürlüğü'ne Sinem Dedetaş, İSPER A.Ş'nin Genel Müdürlüğü'ne Banu Saraçlar, Medya A.Ş Genel Müdürlüğü'ne Elif Atayman getirildi.

KREŞLERİN TEMELİ ATILDI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, seçim vaatleri arasında bulunan “150 kreş” sözünü hayata geçirmek için ilk adım atıldı. “Yuvam İstanbul” projesi kapsamında Pendik, Kartal, Sultanbeyli, Sancaktepe, Sultangazi, Küçükçekmece, Avcılar, Esenyurt, Arnavutköy, Silivri ve Beylikdüzü'nde 11 kreşin temeli atıldı.

GAR İHALESİ

TCDD'nin tarihi Haydarpaşa Garı'nın ve Sirkeci Garı'nın atıl durumda olan yaklaşık 29 bin metrekarelik depo sahaları bölgesini “kültür ve sanat etkinliklerinde kullanılmak üzere” kiralamak için açtığı ihaleye tüm itirazlara rağmen İBB kamu adına katıldı. İBB’nin iştirak şirketlerinden Kültür A.Ş-İSBAK-Metro A.Ş-Medya A.Ş konsorsiyumunun teklif sunduğu ihale önümüzdeki günlerde sonuçlanacak.

BELEDİYELERLE ORTAK MASALAR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki 39 ilçe belediyesi ile sorunların çözümü için ortak masa kurma kararını da hayata geçirdi. Parti ayrımı yapmadan tek tek ilçeleri ziyaret eden İmamoğlu, bölge bölge toplam 10 ortak masa kurularak çalışmaların yürütüleceğini belirtti.