İYİ Parti 2 yaşında!

Açılış konuşmasını yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “25 yıllık politika hayatımda hazır ana muhalefet ve iktidar bir aradayken söyleyelim. İlk defa bir kuruluş gününde hem iktidar hem ana muhalefet hem de diğer siyasi partilerin temsilcileri bir arada. Bu fotoğraf Barış Pınarı Harekâtı'nın oluşturduğu bir fotoğraftır. Bugün önemli bir birlikteliği mecliste de başardınız. Avrupa Parlamento'sunun kararını kınamaya yönelik verdiğimiz önergenin kabulü ile ortak bir karar aldınız” dedi.

Meral Akşener konuşmasının sonunda AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletmesi için “1 yıldır biz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni deniyoruz. Hem Türkiye'nin iyiliği hem de Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iyiliği için bu sistemi gelin birlikte değiştirelim. Türkiye'nin nefes almasını sağlayalım. Biz Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte bunu imzalayacağız. Teklif bizden destek sizden” dedi.

Gazetecilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan size bir davette bulunur mu sorusuna Meral Akşener, “ Ben onu bilmiyorum. Mesele davet olup olmaması değil. Mesela dış politika ile ilgili Sayın Çavuşoğlu'nun bilgi vermesi gerekir. Maalesef muhalefet sürece kör gibi bakıyor. Ben 25 yıldır aktif politika yapıyorum. Başbakanlar kritik görüşmelere gittikleri zaman muhalefet liderleriyle arka kapı diplomasisi yaparlardı. Dolayısıyla iletişim konusunda umarım bu gece Türkiye adına bir başlangıç olur” dedi.