İYİ Parti’den flaş iddia! Kuleli Askeri Lisesi binası Araplara mı satıldı?

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Seymen, “Her şey haraç mezat! Kuleli Askeri Lisesi’nin binası Araplara satılmış. Milli manevi; paraya tahvil edilemeyen hiç bir şeyin kıymeti yok nazarlarında” ifadelerini kullandı.

Seymen bir sonraki mesajında ise, “Müze yapılacağına dair açıklamalar vardı. Bu konuda bir açıklama beklemek hakkımız” dedi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

İddialarla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise, “İstanbul Çengelköy'de bulunan Kuleli Askeri Lisesi'nin satıldığına ilişkin, sosyal medya ve basına yansıyan haberler tamamen asılsızdır. Bakanlığımıza tahsisli olan bölümünde müze yapım çalışmaları devam etmektedir” ifadelerini kullandı.