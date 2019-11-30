İYİ Parti’den hükümete elektrik ve doğalgaz indirimi teklifi!

İYİ Parti İstanbul Milletvekili ve Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, İstanbul’daki su zammı duyurusundan sonra gerçekleşen tartışmalara ve ardından zammın iptal edilmesine değindi.

Başkanlık sistemine geçildikten sonra sorunsuz ve yüksek refah seviyesinde bir ülke vaadinde bulunulduğunu hatırlatan ve hükümetin yaptığı elektrik ve doğalgaz zamlarının vatandaşı zor durumda bıraktığı vurgusunu yapan Ağıralioğlu, hükümetin olası bir indirim teklifine destek vereceklerini belirtti.

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Ağıralioğlu şöyle konuştu;

* Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin üzerinden 1,5 yıl geçti. Bu süreçte siyasetin ağırlık merkezleri de değişti. Tayyip Bey, olağanüstü bir Türkiye vaat etti.

* Hükümet sisteminin propaganda sürecinde dolardan, dış politikaya kadar her derde deva bir sistemden bahsetti. Bunun merkezinde de Tayyip Bey vardı. AKP'den kurmay kadro da buna eşlik etti.

* İstanbul'a su zammına tepki gösterdiler. Aynı şeyi petrol ve doğalgaz zamları için de istiyoruz.

* Meclis'te doğalgaz ve elektrik zamlarını aşağı çekmek için oylama yapalım, biz de evet oyu vereceğiz. Biliyoruz uluslararası müdahaleler var ama petrol fiyatlarının rekor şekilde düştüğü zamanlarda bile petrole indirim olmadı. Zam olurken uluslararası müdahaleler, korkunç bir müdahale var, ama aşağı inince inmiyor.

* Eğer İstanbul gibi Ankara zam yaparsa Ankara'ya da müdahale etsin. Eğer hükümet elektrik zammını aşağı çekmek için oylama yaparsa vallahi el kaldıracağız ki indirim yapsın.