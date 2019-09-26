İYİ Parti’den MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’a sert yanıt

MHP'li Semih Yalçın, Meral Akşener için “Kucağına oturduğun CHP ile arana mesafe koy” derken tehdit içeren şu ifadeleri kullanmıştı:

“Kavga, kaos ve istenmedik olaylara yol açabilecek; masum insanların birbirine girmesine, kan akmasına yol açabilecek kışkırtmalar tehlikelidir, ateşle oynamaktır.”

“SARHOŞ VE MÜPTEZEL BİR ADAMIN…”

MHP'li Yalçın'a yanıt İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'dan geldi. Türkkan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yalçın için isim vermeden şu ifadeleri kullandı:

“Sarhoş ve müptezel bir adamın bir kadın siyasetçiye, bir parti Genel Başkanı'na cinsiyeti üzerinden devamlı hakaret ve küfür etmesini Türk kamuoyunun takdirine bırakıyorum.”