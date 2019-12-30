İYİ Parti’den ‘tezkere’ açıklaması!

Erozan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaretine ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

“MECLİS’E GELDİĞİNDE TAVRIMIZI BELİRLEYECEĞİZ”

Bilgilendirme dolayısıyla Çavuşoğlu’na teşekkür eden Erozan, “Bizim kendisine bildiklerimizden ötesinde birtakım sorularımız oldu, onları da cevaplandırdı. Biz demokrasiyi içselleştirmiş bir parti olarak kendi süreçlerimiz sathında önümüzdeki dönemde bu tezkere TBMM’ye geldiğinde alacağımız kararı belirleyeceğiz. Nedir bu süreç? Biraz sonra Başkanlık Divanı toplantımız olacak” ifadelerini kullandı.

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Erozan, 2 Ocak’ta gruptaki milletvekillerini bilgilendireceklerini, bu süreçlerle ilgili nihai kararlarını o tarihte belirleyeceklerini vurgulayarak “Biz bugün kendisine (Çavuşoğlu) ‘evet’, ‘hayır’ veya ‘belki’ demedik.” diye konuştu.

GAZETECİLERİN SORULARINI CEVAPLADI

Gazetecilerin “Tezkerenin içeriğine yönelik veya Türkiye’nin Libya tezkeresiyle neyi amaçladığını ifade edecek bir cümle aldınız mı?” sorusuna Erozan, şu yanıtı verdi:

“Bunu alabilmemiz için ilk önce tezkerenin gerekçesini okumamız lazım, o henüz ortada yok. Zaten Meclis’e de verilmiş durumda değil, bizim bildiğimiz. Dolayısıyla o gerekçe belirlendikten sonra onun ne kadar haklı olduğu konusunda mutlaka bir değerlendirme yapacağız ve ona göre tavrımızı belirleyeceğiz.”

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“BİLGİ SAHİBİ DEĞİLİZ”

“Mehmetçik sıcak çatışmaya girecek mi?” sorusuna Erozan, “O konuda bir açıklık getirmedi Sayın Bakan. Biz davetin içeriğini de bilmiyoruz. ‘Ne gibi bir ihtiyaçla bu davet yapıldı?’, ‘Bizden ne bekleniyor?’ konusunda henüz yeterince bilgi sahibi değiliz” karşılığını verdi. AA