İYİ Partili Türkkan: Soylu pimi çekilmiş bir bomba gibi

AKP’li Fatih Şahin geçtiğimiz gün Ankara’daki işten çıkarmalar için Mansur Yavaş’a “Ankara’yı sana dar ederiz” ifadesini kullanmış ve tepki çekmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise geçtiğimiz hafta içi CHP’li belediyelere kayyum atanacağı iddilarıyla ilgili pazar gününü işaret etmiş ve “Pazar günü açıklamada bulunacağım” demişti. Soylu, bugün katıldığı bir canlı yayında, “Bir belediye başkanı ülkeyi yönetmek için seçilmez. Belediye başkanı önce kendi işini yapar. Ayrıca İstanbul ve Ankara için kayyum atanması gibi bir şey kesinlikle söz konusu değildir. Bu değerlendirmeler çarpıtılıyor.” dedi.

TÜRKKAN İKİ AKP’LİYE DE YANIT VERDİ

İYİ Parti’li Lütfü Türkkan AKP’li Şahin ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “Süleyman Soylu bu iktidarın elinde pimi çekilmiş bir bomba gibi. Toplumsal tepkiyi çoğaltacak, iktidara olan nefreti körükleyecek ne varsa ifade etmekten imtina etmiyor. Şimdi ona bir de Fatih Şahin eklenmiş. Bunlar yapıyor, ceremesini Cumhurbaşkanı çekiyor.” ifadeleriyle yanıt verdi.



AKP’Lİ FATİH ŞAHİN NE DEMİŞTİ?

AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde “işçi kıyımı” olacağına ilişkin duyumlar aldıklarını söyleyerek, “Eğer işçi, emekçi kardeşlerimizin ekmeğiyle oynarsan, onlara bu zulmü reva görürsen, Ankara’yı sana dar ederiz, karşında bizi bulursun, karşında AK Parti teşkilatlarını bulursun” demişti.