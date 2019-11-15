İYİ Parti’ye koruma dilekçesi yağdı

İçişleri Bakanlığı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun ardından, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun da koruma kararını kaldırdı. Sosyal medya hesabından kararı duyuran Kavuncu, ”Alınan bu gerekçesiz karar, devlet kurumları arasındaki çelişkiyi ve belirsizliği her zamanki gibi ortaya koymaktadır. Ancak herkes şundan emin olsun ki; Allah'tan başka korkumuz zaten yoktur, en büyük güvencemiz de milletimizin dualarıdır” açıklamasını yapınca partililer harekete geçti.



“GÖNÜLLÜ OLARAK KORUMALIĞINIZI YAPMAYI…”

Sosyal medyadan çok sayıda partili destek mesajları gönderirken, bazı partililer ise İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na dilekçe verdi. Dilekçelerinde verilen kararı eleştiren partililer gönüllü korumalık yapmak için başvuruda bulundu.

İYİ Parti Bahçelievler İlçe Başkanlığı Üyesi Savaş Mat isimli partili verdiği dilekçesinde, “Bahçelievler ilçe yönetim kurulunun asker kökenli üyesiyim. İçişleri Bakanlığı’nı protesto amaçlı hiçbir menfaat gözetmeden ayrıca zaman mefhumu olmadan gönüllü olarak korumalığımızı yapmayı talep ediyorum. Değerli başkanım biz sizleri yolda bulmadık. Hiç bir gruba da yem etmeye niyetimiz yok. Saygılarımla” ifadeleri yer aldı.