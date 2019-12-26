İzmir’de gazetecilere yapılan saldırı protesto edildi

İzmir Genç Gazeteciler Platformu Sözcüsü Belma Yücel, adli makamlara olayın faillerini bir an önce yargı önüne çıkarması çağrısında bulundu. Yücel, Belediye-İş Sendikası ve Cumhuriyet Halk Partisi yöneticilerine de seslenerek, saldırıya karışan üyeleri hakkında gerekli işlemleri yapmalarını istedi.

Protestoya uğradığı saldırıda kolu üç yerinden kırılan ve dört saatlik ameliyatın ardından protez takılan gazeteci Emre Döker, başından darp edilen foto muhabiri Gürkan Çetinkaya ile çok sayıda basın yayın mensubu katıldı. Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ve belediye çalışanları da destek verdi.

“SALDIRGANLAR KENDİLERİNİ AKLAMA ÇABASINDA”

Platform sözcüsü ve Türkiye Gazeteciler Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi Belma Yücel, “Meslek hayatı boyunca yaptığı haberlerle emeğin ve emekçinin yanında olan arkadaşımız Emre Döker'in ile Gürkan Çetinkaya'nın bu süreçte her zaman yanında olacağız. İşçileri savunduğunu iddia edenler tarafından içimizden fikir işçilerine gerçekleştirilen saldırı hepimizin kesin bir tavırla karşı koyması gereken bir eylemdir” dedi.

Yücel, “Görevini yaparken saldırıya uğrayan meslektaşımızın kolunu kıran, iş yapamaz hale getiren böylesi bir saldırgan tutumu reddediyoruz. Olayın ardından yapılan açıklamalar tatmin etmekten çok uzakta olup, saldırıyı yapanların kendilerini aklama çabasına dönüşmüştür. Özellikle saldırı günü bazı basın kurumlarının araştırma bile yapmadan haberi taraflı görmeleri anlaşılabilir olmadığı gibi, mesleki dayanışma adına da üzüntü vericidir” diye konuştu.

“YARGI, BELEDİYE-İŞ VE CHP GEREĞİNİ YAPSIN”

Yücel, saldırganların adalet önünde bir an önce cezalandırılmasını istediklerini ifade ederek, “Ayrıca, üyesi oldukları Belediye-İş Sendikası'ndan ve CHP’den saldırganlar hakkında gerekli işlemlerin bir an önce yapılmasını talep ediyoruz. Kimse unutmasın ki, hiçbir gazeteci arkadaşımız yalnız değildir” açıklamasını yaptı.

MOBESE KAYITLARI BEKLENİYOR

Daha sonra Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda da açıklama yaptı. Emre Döker'in ve Gürkan Çetinkaya'nın koruması altında olduğunu belirten Arda, “Bu saldırı onlara değildir, banadır. İki arkadaşımızın da yanındayız. Her türlü yanlarında olacağız. Yargı önünde hesap soracağız. MOBESE kameralarının görüntülerini bekliyoruz. O görüntülerden sonra gerçekleri çarpıtanlara gerçeği göstereceğiz” dedi.