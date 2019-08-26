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Jandarmanın el koyduğu telefondan ilginç görüntüler: Telefonu kıralım

Manisa'nın Salihli ilçesine yapılmak istenen Jeotermal Enerji Santralini (JES) protesto etmek isteyen vatandaşlarla jandarma arasında arbede yaşandı. Arbede sırasında telefonuyla kayıtta olan bir vatandaş ile jandarma personeli arasında yaşananlar ise sosyal medyada tepkiye neden oldu.

20:29 -
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Manisa’nın Salihli ilçesine yapılmak istenen JES’in doğal hayatı tahrip edeceğini belirten vatandaşlar protesto için bir araya geldi.

Toplanan vatandaşlara müdahalede bulunan jandarma ekipleri ile vatandaşlar arasında çıkan bir arbedede bir kadının telefonunun jandarma tarafından alındığı ve telefon hâlâ kayıttayken jandarma personeli tarafından ‘Bir sürü fotoğraf video çekti bununla. Kıralım telefonu’ dediği görüldü.

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CHP’Lİ VEKİL PAYLAŞTI

Videoyu sosyal medyada paylaşan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, “Manisa'nın Salihli ilçesinde kurulmak istenen JES'e karşı direniş devam ediyor.

Polis ve Jandarma müdahalesini videoya çeken bir kadının telefonu yere düşüyor, telefonu istemesi üzerine jandarmalar kadına küfür ederek;

“Bir sürü fotoğraf, video çekti, telefonu kıralım” diyor!” ifadelerini kullandı.

 

Son güncelleme: android-time 20:34 26.08.2019
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