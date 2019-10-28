Kadın iş arkadaşını öldürmüştü, savunması şoke etti

İstanbul Maltepe'de, 30 Mart günü işe gitmek üzere evden çıkan Fatma Şengül (49), kendisiyle aynı iş yerinde çalışan Zeynel Akbaş (52) tarafından silahla vurularak öldürülmüştü. Olaydan hemen sonra ise Akbaş, intihara teşebbüs etmişti. Fatma Şengül'ün kendisini hor gördüğünü iddia eden Akbaş hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmada, tutuklu sanık Zeynel Akbaş ve öldürülen Fatma Şengül'ün çocukları ve yakınları hazır bulundu. Duruşmaya CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Milletvekili Sera Kadıgil ile Parti Meclisi Üyesi Pınar Uzun da izleyici olarak katıldı.

ŞOKE EDEN SAVUNMA: SELAM VERMEYE GİTTİM

Emekli olduğunu ve 2 çocuğu bulunduğunu belirten sanık Zeynel Akbaş savunmasında iş arkadaşı Fatma Şengül ile yakın oturduklarını söyleyerek, “Olaydan dolayı üzgünüm. Üzgün ve pişman olduğum için kendime ateş ettim. Fatma hanıma selam verecektim” dedi.

‘TANSİYONUM OLMASAYDI BUNLAR OLMAZDI'

Ruhsatsız silahın babasından kendisine miras kaldığını söyleyen sanık Zeynel Akbaş savunmasının devamında, “Bana senin iğrenç suratını görmek istemiyorum' dedi. Kendimi kaybettim. O sabah alışverişe gidecektim kahvaltılık almaya. İçe kapanık biri olduğum için suskun kalıyordum. Yüksek tansiyon rahatsızlığım olmasaydı bunlar olmazdı. Tansiyonum olmasaydı bilincim yerinde olurdu. Böyle biri değilim. Hakir görmesi beni tetikledi. ‘Aval aval bakıyorsun, salak salak şeyler söylüyorsun' diyordu. Üstün başın pasaklı diyordu. Kinim yoktu, düşmanlık beslemedim” ifadelerini kullandı.

MAHKEME BAŞKANI: SENİ HEYHEYLENDİREN NE?

Mahkeme başkanı sanığa, ‘Kadının derdi neydi seninle, taciz mi ediyordun?' diye sordu. Sanık ise öyle bir şey olmadığını savundu. Ardından mahkeme başkanı sanığa, sabah erken saatte 11 fişekle Fatma Şengül'ün evinin önüne gittiğini söyleyerek, “Seni bu kadar heyheylendiren neydi?” diye sordu. Sanık ise, “Bana salakça şeyler yapıyorsun diyordu” diye cevap verdi.

‘BİR GECE ÖNCE İŞE GİTMEK İSTEMEDİĞİNİ SÖYLEDİ'

Fatma Şengül'ün kızı Açelya Şengül annesinin 6 aydır sanığı kendisine şikayet ettiğini anlatarak, “Annem işyerindeki kişinin kendisini kovdurup tazminat almak istediğini söyleyip, ‘İşlerini bana yüklüyor çok yoruluyorum' diyordu. Çok canlı bir kadındı. Gülerek kanseri yendi. Son 1 hafta annem evin içerisinde ruh gibiydi. Bir gece önce ‘artık çalışmak istemiyorum' dedi. Ben de ‘1 hafta daha dayan' dedim. Aradan 7-7 buçuk saat geçti. ‘Ah' çığlığı duydum. Cama koştum. Komşumuz bana bağırdı ‘koş' diye. Annem silah sesinden korktu bayıldı sandım. Yanına gittiğimde annem kanlar içindeydi. Annem elimin arasında, gözlerimin önünde can verdi” ifadelerini kullandı.

‘SADECE ANNEMİ DEĞİL, İÇİMİZDEKİ KEŞKELERİ ÖLDÜRDÜ'

Olay günü annesini uyandırdığını söyleyen oğlu Koray Şengül, “Annem kanseri atlattıktan sorma saçları yumuşacıktı. Saçlarından öperek uyandırmayı çok seviyordum. Annem dışarı çıktı. Sonra bir silah ve çığlık sesi duydum. Kız kardeşimin ‘anne' diye çığlığını duydum. İşinden evine giden, torununa bakan bir kadın. Kim neden vursun diye düşündüm. Aklımdan gitmeyen tek şey bana tebessüm etmesi. Pişmanım kelimesi olamaz. Bu adam pişman olamaz. Bu adam sadece annemi öldürmedi. İçimizdeki keşkeleri öldürdü. 10 dakika erken çıksaydım bu adama engel olabilirdim. Belki ben ölebilirdim ama annem ölmezdi” diyerek, sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.

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SAVCI AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEDİ

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanığın Fatma Şengül'ü “tasarlayarak kasten öldürme” suçunu işlediğini belirterek, ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasını istedi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre vererek, duruşmayı erteledi.

‘DAHA KAÇ FATMA GİDECEK'

Duruşma sonrası açıklama yapan Fatma Şengül'ün babası ise “Daha kaç Fatma gidecek bundan sonra” diyerek isyan etti. Öte yandan, Fatma Şengül’ün kız kardeşi ise duruşma çıkışında baygınlık geçirdi.