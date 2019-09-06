Kaftancıoğlu kararına ilk tepkiler: Seçim başarısı cezalandırıldı

2012-2017 tarihleri arasında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları nedeniyle hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret”, “Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret”, “Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama”, “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” , “Terör örgütü propagandası yapmak” suçlarından yargılanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 5 ayrı suçtan ertelemesiz 9 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kaftancıoğlu hakkında verilen karara ilk tepki duruşmaları da takip eden CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’ndan geldi. Tanrıkulu, tywitter hesabından yaptığı açıklamada “İstanbul İl Başkanımız Sn. #CananKaftancıoğlu 5 ayrı suçtan ertelemesiz 9 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Siyaset ve yargı mühendisliği çalıştı. İstanbul’daki seçim başarısı cezalandırıldı.” dedi.



Karara tepki gösterenler arasında Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Barış Atay da var. Atay sosyal medya hesabından, “Canan Kaftancıoğlu'na verilen 9 yıl 8 aylık cezanın tek sebebi, AKP faşist bloğunun İstanbul'da yaşadığı hezimetin önemli aktörlerinden biri olması. Bu hukuk değil intikamdır falat bilinmelidir ki #CananKaftancıoğluYalnızDeğildir AKP-MHP bloğu ne olursa olsun gitmeye mahkumdur!”



İşte karar sonrası sosyal medyadan gelen tepkiler:

HDP Milletvekili Ahmet Şık:

Canan Kaftancıoğlu'na, siyasi iktidarın verdiği talimatı tebliğ eden heyet başkanı, daha önce de Selahattin Demirtaş (4 yıl 8 ay) ve Selçuk Kozağaçlı (11 yıl 3 ay) için aynı görevi üstlenerek rüştünü ispatlamıştı.



CHP eski Milletvekili ve sanatçı Sabahat Akkiraz:

İstanbul İl Başkanımız tweetleri yüzünden 9 yıl hapis cezası alıyor. Kadınları sokakta öldürenler, çocuklara tecavüz edenler,arsızlık,hırsızlık yapanlar, yetim hakkı yiyenler, insanları otele doldurup yakanlar, mitingleri bombalayanlar ellerini kollarını sallayarak gezsin öyle mi?

