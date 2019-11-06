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Kaftancıoğlu’ndan İmamoğlu‘nun danışmanına: “Hiç kimse saygısızlık edemeyecek!”

31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörlüğünü yapan ve başkanlığa giden o süreci kitaplaştıran Necati Özkan'a Canan Kaftancıoğlu'dan sert tepki. Sosyal medya hesabından isim vermeden kitabı eleştiren Kaftancıoğlu,  "Kendilerini kahramanlaştırmaya çalışan profesyoneller bilsinler ki; yalan, yanlış ve eksik verilerle Genel merkez iradesinin, CHP örgütlerinin ve İstanbul ittifakının emeğine hiç kimse saygısızlık edemeyecektir!" diye yazdı.

11:06 -
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Kaftancıoğlu’ndan İmamoğlu‘nun danışmanına: “Hiç kimse saygısızlık edemeyecek!”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyasının direktörlüğünü yapan Necati Özkan iki seçim dönemini ‘Kahramanın Yolculuğu’ adıyla kitaplaştırdı.  Ancak Necati Özkan'ın kaleme aldığı kitaba CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan sert bir eleştiri geldi.

Twitter’dan bir mesaj yayınlayan Kaftancıoğlu, “Kahramanın hikayesini yazıyorum diyerek kahramandan daha çok kendilerini kahramanlaştırmaya çalışan profesyoneller bilsinler ki; yalan, yanlış ve eksik verilerle Genel merkez iradesinin, CHP örgütlerinin ve İstanbul ittifakının emeğine hiç kimse saygısızlık edemeyecektir!” diye yazdı.

Necati Özkan kampanya sürecini kitaplaştırdı

Son güncelleme: 11:13 06.11.2019
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