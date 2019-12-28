Kanal İstanbul ile ilgili muhtarların arandığı iddiasına CHP’den tepki!

Büyükçekmece Kaymakamlığı’nın ilçede bulunan muhtarları arayarak, Kanal İstanbul’un ÇED raporuyla ilgili dilekçe vermek isteyen vatandaşlara yardımcı olmamaları yönünde uyarıldığı iddia edildi.

OLAYI MUHTARLAR BİLDİRDİ

Büyükçekmece'deki mahalle muhtarları tarafından paylaşılan bilgiye göre kaymakamlık yazı işleri müdürlüğü yetkilileri, telefonla aradığı muhtarlara “Kanal İstanbul ile ilgili sosyal medyada olumsuz paylaşımlar yapmayın, itiraz dilekçesi vermeye sakın gitmeyin. Siz devletin temsilcilerisiniz” dedi. Kaymakamlık yetkilileri, 18 mahalle muhtarıyla yaptıkları telefon görüşmelerinde bu uyarıyı İstanbul Valiliği tarafından kendilerine verilen talimat gereği yaptıklarını da ifade etti.

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“TEHDİTLERİ HAYATA GEÇİRMENİZE İZİN VERMEYİZ”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “Bir kişi ve çevresindeki yandaş bir grubun kişisel menfaatleri amacıyla ortaya attığı Kanal İstanbul Projesi'nin meşru olmadığı apaçık ortada. Projeden haksız rant elde etme hayali kuranlar dışında hiç kimseye faydası olmayan projeyi bu tür tehditlerle de baskılarla da hayata geçirmenize izin vermeyeceğiz” dedi.

İstanbulluların her türlü engellemeye rağmen haklarını savunmaya devam edeceğini vurgulayan Kaftancıoğlu, muhtarlara yönelik tehdit içeren uyarılara tepki gösterdi.

Kaftancıoğlu, şunları söyledi;

* Atanmış memurlar seçilmiş muhtarlarımızı tehdit edemez. Seçilmişlere yönelik baskılarla demokrasi üzerinde vesayet, halk üzerinde tahakküm kurmaktan vazgeçin. Halkla da bilimle de inatlaşmayın.

* Kanal İstanbul projesi defalarca kez ihanet ettiğiniz İstanbul'u İstanbul'u yok etmek, katletmek için yapılan bir cinayet projesidir. İstanbullular da onların oylarıyla seçilen muhtarlar da doğruyu söylemekten, halka rağmen kişisel menfaatleriniz için katletmek istediğiniz bu kenti savunmaktan vazgeçmeyecek.