Karamollaoğlu, Babacan ve Davutoğlu ile görüşecek

BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’ın haberine göre Karamollaoğlu, siyaset turunun ardından, akademisyenler, bürokratlar ve sivil toplum temsilcileri ile de görüşmeleri sürdürmeyi hedefliyor

Yerel seçimler öncesinde kendisine sert eleştiriler yönelten Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaptığı 2 saatlik görüşmesi merak konusu olan Karamollaoğlu ile ziyaretlerini ve bundan sonraki sürece ilişkin hedeflerini konuştuk.

Karamollaoğlu, yerel seçim sürecinde başta Erdoğan olmak üzere AKP sözcüleri tarafından sert sözlerle eleştirilmişti. O nedenle bu gerginliğin görüşmeye yansıyıp yansımadığı sorumuzda, ” Siyasette biz ipin ucunu kaçırınca normal zamanda söyleyemeyeceğimiz sözleri söylüyoruz” yanıtını verdi.

“Erken seçim olmaz”

Karamollaoğlu, siyaset gündeminden düşmeyen erken seçim tartışmaları konusunda ise Türkiye’de şu anda bir seçim atmosferi olmadığını söyledi. İktidar partisinin durup dururken seçime gitmesinin bir mantığı olmadığını kaydeden Karamollaoğlu, ” Bu şartlar öyle bir değişir ki büyük bir avantaj görür gidiyorum diyebilir. Ama normal olarak böyle bir seçime gideceğini zannetmiyorum” görüşünü dile getirdi.