Kars Belediyesi’ne haciz geldi

31 Mart yerel seçimlerinde MHP’den HDP’ye geçen Kars Belediyesi'nin şu ana kadar tüm taşınmaz, hesaplar ve araçlarına haciz konuldu. 338 milyon 380 bin TL borçla HDP’nim devraldığı belediyede haczedilecek bir şey kalmayınca bu kez de belediyenin banka hesabında bulunan işçilerin bu ayki maaşlarına haciz konuldu. Haciz işlemlerini Kars Belediyesi'nde önceki dönem usulsüz iş yapan ve taahhüt ettiği işleri de teslim etmeyen kişilerin başlattığı öne sürüldü.

“HACİZ SEBEBİYLE MAAŞ ÖDEMESİ YAPILAMAYACAKTIR

Hacizle ilgili Kars Belediyesi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yönetimimizi göreve geldiği nisan ayından itibaren, çalışanlarımızın önceki dönemden ödenmeyen 3 aylık birikmiş maaşlarını yaşanan tüm maddi zorluklara rağmen ödemesini gerçekleştirerek, emekçi mağduriyetini giderip var olan farkı kapatmıştır. Fakat daha önceki dönemde belediyeye usulsüz biçimde iş yapmış ve resmi olarak yerine getirmesi gereken teslimi gerçekleştirmediği tarafımızda kanıtlanan Gökhan Yılmaz ve Azerhan Mutluer isimli kişilerin çalışanlarımızın bu ayki maaş hesaplarına banka üzerinden haciz koydurmaları sebebiyle ilgili maaş ödemesi yapılamayacaktır. Kamuoyuna duyurulur”

“İŞÇİNİN ALIN TERİNİ YEDİRMEYECEĞİZ”

Kars Belediyesi Belediye Eş Başkanı Ayhan Bilgen, işçi maaşlarına haciz konulmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Ne pahasına olursa olsun işçinin alın terini Karslı’nın hakkını kimseye yedirmeyecek, yapılmamış yollar için ödemeye izin vermeyeceğiz. Yasa açıkça maaş hesabına haciz konulmaz diyorken buna göz yuman yargı etkin yolsuzluk soruşturması için niye hızlı hareket etmiyor?” diyerek tepki gösterdi.