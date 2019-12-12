Kayıp dağcının eşinden yürek yakan paylaşım

İstanbul’dan Uludağ’a 1 Aralık Pazar sabahı gelen amatör dağcılar Mert Alparslan ve Efe Sarp, otomobillerini Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı’nın önüne park edip, zirve tırmanışına geçti. Dağcılar, sisin etkili olduğu bölgede, hava kararınca yollarını kaybetti.

Aileleri, Alparslan ve Sarp’a ulaşamayınca, jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine aynı gün saat 23.00 sıralarında Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Özel Harekat (JÖH), AFAD, BAKUT, İHH, AKUT ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri, arama- kurtarma çalışması başlattı. Uludağ’ın Yedigöller, Maden, Saitiabat, Çobankaya, Sarıalan ve Alaçam bölgelerinde arama yapıldı.

DİK VADİ VE UÇURUMLAR, HALATLI İSTASYONLARLA AŞILIYOR

Kayıp dağcıları arama çalışmaları, 11’inci günde de sürdürüldü. Ekipler, dağcılara ait mont, bere ve batonların bulunduğu Küreklidere Şelalesi yakınlarında, arama çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, yer yer 1,5 metreyi bulan kar kalınlığında, dik vadileri, uçurumları ve şelaleleri aşmak için, halatlı istasyonlar kuruyor. Olumsuz hava şartlarının hakim olduğu Uludağ’da, arama çalışmaları karadan sürdürülüyor. Öte yandan Uludağ’da saat 15.00’ten sonra yoğun kar yağışı ve sis bekleniyor.

KAYIP DAĞCININ EŞİNDEN, YÜREK YAKAN PAYLAŞIM

İki dağcıya henüz ulaşılamazken, kayıp dağcılardan Mert Alpaslan’ın eşi Burcu Alpaslan’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, yürekleri dağladı. Burcu Alparslan, paylaşımında şunları dedi: “Sevgilimi aramaktan vazgeçmeyin ne olur. Vazgeçmeyin ne olur, azaltmayın çalışmaları yalvarıyorum. Yetkililere yalvarıyorum. Yaşıyor o, bırakmayın ne olur. Benim kocam aşkım yaşıyor biliyorum. Herkese teşekkür etmek için dönecek. Ne olur ümidinizi kesmeyin, ne olur bırakmayın onu orada ne olur.”

“HAYATTA OLDUKLARINA DAİR İŞARETLER VAR”

sozcu.com.tr’nin ulaştığı Mert Alpaslan’ın eşi Burcu Alpaslan, dağcıların hayatta olduklarına dair işaretler bırakarak kurtarılmayı beklediklerini söyledi. Burcu Alpaslan, “Hava koşulları kötü olduğu için bugün arama kurtarma çalışmalarına henüz başlanamadı. Tabi haklı olarak oradaki insanların da canlarını tehlikeye atmaması gerekiyor. Ben Mert’in ve arkadaşının orada bir yerde, hayatta olduğunu ve yardım beklediklerini düşünüyorum.

Hareket halinde, kısmen de sığınarak yollarına devam ettiklerini ve yardım beklediklerini düşünüyorum. Hayatta olduklarına dair işaretler var. İki batonun yakın mesafede bulunması ve Efe’nin kırmızı montunu bir taşın üstüne bırakması hayatta olduklarına dair bir işaret olarak görüyorum. Bu nedenle de arama kurtarma çalışmalarının daha da artırılmasını ve arama çalışmalarından vazgeçilmemesini herkesten rica ediyorum” dedi.

“TEÇHİZATI VARDI”

Eşinin doğayı iyi bildiğini ve fiziken de zor koşullara dayanacak güçte olduğunu belirten Alpaslan, ‘teçhizatsız çıktılar’ yönündeki söylentilerin doğru olmadığını ifade etti. Alpaslan, “Söylendiği gibi eşim ve arkadaşı teçhizatsız değildi. Uludağ’a gitmeden önce eşyasını birlikte hazırladık. Çantasına kamp ocağından, çakısına kadar bir çok malzemeyi koymuştu. Zorlu koşullarda dahi uzun süre hayatta kalacak malzeme yanlarında mevcuttu.” diye konuştu.

“MERAK ETME EFE İYİ BİR DAĞCI”

Diğer dağcı Efe Sarp’ın dağcılıkta eşinden daha tecrübeli olduğunu, Uludağ ve çevresini çok iyi bildiğini belirten Alpaslan büyük zirveye çıkmak için Uludağ’a gittiklerini söyledi. Alpaslan; “Mert, Efe ve bir arkadaşları, eylül ayında yine Uludağ’da küçük zirve dedikleri yere gitmişlerdi. Efe, ‘bir sonrakinde büyük zirve yapalım’ demiş. Eşim bunu bana söyleyince, ben de ona kaygılarımı söyledim. Bana, ‘Efe iyi bir dağcı beni merak etme’ dedi. Bu durum bile hayatta kalacak potansiyelde olduklarını gösteriyor.” ifadelerini kullandı.

“SANKİ ONLAR KAÇIYOR BİZ KOVALIYORUZ GİBİ”

Kayıp dağcılardan Efe Sarp’ın eşine daha önceki tırmanışta, ‘Burada güzel mağaralar var’ dediğini aktaran Alpaslan, arama çalışmalarında bu mağaralara da bakılması gerektiğini belirterek şunları söyledi; “Bu iki insan doğada kalmak için sağlam mücadele veriyor. Sürekli hareket halinde olduklarını düşünüyorum. Kimi zaman sığınaklara girdiklerini kimi zaman da yollarına devam ederek kurtarılmayı beklediklerini düşünüyorum. Sanki onlar kaçıyor da biz kovalıyoruz gibi bir durum var ortada.”

“ORADA BİR YERDE KURTARILMAYI BEKLİYORLAR”

Telefonla görüştüğü Jandarma komutanının da kendisiyle umutsuz konuşmadığını ve aramaya devam edeceklerini söylediğini aktaran Alpaslan, “Ben ve yakınlarımız da hiç ümidimizi kaybetmedik. Eşimi çok iyi tanıyorum, biliyorum ki orada bir yerde kurtarılmayı bekliyorlar. Lütfen siz de ümidinizi kesmeyin” diye konuştu.