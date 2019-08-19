Kayyum atamalarına tepkiler… Kim, ne dedi?

MHP’DEN TEBRİK GELDİ

Kayyum atamaları ile ilgili genel başkanlık düzeyinde ilk açıklama MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu arayan Bahçeli; Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyeleriyle ilgili görevlendirmelerden dolayı Soylu’yu tebrik etti. Bahçeli, “Hükümete ve size desteğimiz tamdır.” ifadesini kullandı.

HDP: DEMOKRATİK ZEMİNİ TERK ETMEYECEĞİZ

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ise kayyumlarla ilgili demokratik yöntemlerden ayrılmayacaklarını ve demokrasi mücadelesini sürdürmeye devam edeceklerini vurguladı. Temelli “Demokrasiden yana, demokratik siyasetten yana inisiyatif alma zamanıdır. Halkların iradesine sahip çıkma zamanıdır; gelin bu soysuz siyasete karşı hep birlikte yan yana duralım” çağrısında bulundu.

CUMHURBAŞKANLIĞI: MÜDAHALE KAÇINILMAZDIR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise kayyum atamalarıyla ilgili yaptığı açıklamada “Belediye imkanlarının eli kanlı terör örgütü lehine kullanıldığı adli ve idari soruşturmalarla tespit edilmiş ve gereken yapılmıştır. Millet iradesi asla terörün vesayetine terk edilemez. Demokrasi mücadelemiz çerçevesinde teröre destek veren belediyelere müdahale kaçınılmazdır.” ifadelerine yer verdi.

CHP: HUKUKİ DEĞİL SİYASİ BİR KARAR

CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise konuyla ilgili yaptığı ilk değerlendirmeed “Millet iradesine ve sandığın namusuna saray darbesi yapıldı. Darbe dönemlerinde ne yapılmışsa bugün de o yapılmıştır. Görevden alma kararı hukuki değil siyasidir” ifadelerini kullandı.

AKP: HUKUKA VE KAMU VİCDANINA UYGUN

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Belediye imkanlarını terör örgütü PKK’ya yardım için kullanan HDP’li belediye başkanlarının İçişleri Bakanlığı’nca görevden alınması hem hukuka hem de kamu vicdanına uygundur. CHP, siyasi ortaklarının terör suçunu örtmeye çalışmasın. HDP’li bu belediyeler boğazına kadar terör batağına batmıştır. Devletimiz, kim teröre bulaşmışsa hesabını soracaktır” ifadelerine yer verdi.

BBP: KAYYUM ATANMASI YERİNDE OLMUŞTUR

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ise Van, Diyarbakır ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanları’nın görevden alınarak, yerlerine kayyum atanmasıyla ilgili, “Sözde belediye başkanlarının görevlerinden uzaklaştırılarak yerlerine kayyum atanması uygulaması yerinde olmuştur” dedi.

PERİNÇEK: HDP KAPATILMALI

Kayyum kararı sonrası Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’ten açıklama geldi. HDP’li belediyelere atanan kayyumları destekleyen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, HDP’nin kapatılması gerektiğini söyledi.

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